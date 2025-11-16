【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】

26年もの間、「名古屋主婦殺人事件」の犯人・安福久美子（69）を逮捕できなかったのは、明らかな愛知県警の大失態である。

理由を述べよう。事件は1999年11月13日の昼ごろに起こった。被害者は、住宅メーカーに勤めていた高羽悟の妻・奈美子（当時32歳）。

＜捜査本部は、奈美子さんが扉を開けるなりいきなり犯人に鋭利な刃物で首を刺されたとみている。同じ部屋のイスには2歳1カ月になる長男が座っていたが、けがはなかった＞（中日新聞1999年11月14日付）

残された血痕からB型の女。現場から約500メートルにわたって血痕が残され、目撃証言などから40〜50代と絞り込んだ。当時の似顔絵は安福の特徴をよく捉えている。

それにこの日は土曜日である。普通のサラリーマンの夫なら家にいる可能性が高い（その日、夫の悟は出社していて留守）。妻を襲うなら平日の昼間にするのではないか。

妻の交友関係だけではなく、夫に恨みを持っていた女の可能性も視野に入れて徹底的に捜査をするべきだったが、なぜかそうはしなかった。

捜査員は延べ10万人以上、事情聴取したのは5000人以上と報じられているが、警察の目は節穴というしかない。週刊文春（11月13日号）と週刊新潮（同）が報じている悟と安福との重大な「過去」を見逃していたからである。2人は高校の同級生だった。

＜愛知県豊橋市内にある昔ながらの喫茶店で、ひと組の若い男女が向かい合って座っていた。高度経済成長も終わりを迎えた一九七五年のことだ。男は私立大学の学生で、女は受験浪人中の身だった。

『やっぱり君の気持ちには応えられないよ』

男がそう告げると、女は突然号泣し始めた＞（文春）

＜安福容疑者について、悟さんがこう振り返る。

『高校時代、同じソフトテニス部に所属していましたが、印象は“おとなしい”のひと言です。ただ彼女から高校時代に二度、バレンタインデーの時にチョコをもらいました。“好きです”と書かれた手紙を受け取ったこともありますが、私は当時、彼女の親友のことが好きだったため、気持ちには応えられないと断りました』（中略）

卒業後、悟さんは同県豊橋市内の大学に進学するが、思わぬ形で安福容疑者と再会することになる。

『私は大学に入ってもテニスを続けていたのですが、ある日、大学のテニスコートに彼女が現われ、何時間も私を待っていたことがありました。名古屋から豊橋までは電車で2時間近くかかるため、このまま帰すのも気が咎め、とりあえず近くの喫茶店に一緒に入ることにした。確か、その場で“こういうことをされると困るんだ”と言うと、彼女が突然泣き出して困り果てました』（悟さん）＞（新潮）

事件当初から、警察は高校のテニス部の名簿を押収していたが、悟は、＜26年間（警察から=筆者注）聞かれたこともないから、彼女はシロだとしか思っていなかった＞（サンデー毎日11月23日号）。

悟は、昨年4月に代わった担当刑事から、今年10月31日に西署へ呼ばれ、「今夜犯人を逮捕します」と告げられた。「誰ですか？」と聞くと、「悟さんの関係者です」と言われ、「高校の同級生。軟式テニス部」とピンときたそうだから、忘れていたわけではない。

「これまでの人生で、あなたを恨んでいるような女性はいませんか？」と悟に聞けば、安福の名前は捜査の初期段階で出ていたはずである。

警察が悟の妻の人間関係にこだわり過ぎたため、初歩的で致命的な捜査ミスをしてしまったのだ。

県警が「違う」というのなら、なぜ安福をあえて疑わなかったのか、その理由をぜひ教えてほしいものだ。

2010年の刑事訴訟法改正で殺人事件の時効が撤廃されていなければ、コールドケース（未解決事件）として棚上げされ、被害者家族の記憶にしか残らない事件になっていたはずである。 （文中敬称略）

（元木昌彦／「週刊現代」「フライデー」元編集長）