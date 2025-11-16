【永田町番外地】#52

【写真】高市首相「政治とカネ」追及に「検討する」連発…立憲・蓮舫議員との議論は「時間の無駄」か？

共産党機関紙「赤旗」の執拗な“維新バッシング”に対し、反共新聞の「世界日報」が参戦（電子版11月11日付）。赤旗が日本維新の藤田文武共同代表のビラやポスター発注先が公設第1秘書の経営する会社であることを取り上げ「公金還流疑惑」として追及するのは「報道機関としてではなく、共産党の政治目的の達成のためだ」と断じ、藤田代表擁護の論陣を張った。世界日報はまた、自治体首長や共産党の元板橋区議の発言を引用して、共産党が身内企業に発注するポスター印刷を「公金疑惑」と皮肉っていた。

■攻めどころが難しい

赤旗が仕掛けた維新叩きだが、あまり広がらず、“どっちもどっち”ムードになりつつある。特にいまの時代、ネットでは高市政権ヨイショものに支持が集まりやすいだけに、赤旗の旗色は芳しくない。そのせいか、藤田代表攻撃のお先棒を担いだ維新創設者の橋下徹元大阪府知事は形勢不利と見るや、自身のSNSを通じて話し合いを求め、それがまたネット世論の失笑を買ってもいる始末だ。

「内閣支持率が驚異の8割。こういうときは野党がヘタに政権攻撃をしても“世論”から倍返しされるので、攻めどころが難しい。共産党に限らず、野党第1党の立憲民主党にしても、ちょっとマト外れになると、ワッと叩かれます」（全国紙デスク）

実際、立憲民主は黒岩宇洋衆院議員が野党の質問通告の遅れを棚に上げ、高市首相が翌日に控えた国会審議の準備のために深夜に官僚を呼び出したことが「働き方改革に反する」と批判してヒンシュクを買っていた。さらに池田真紀衆院議員に至っては、赤間二郎国家公安委員長がクマ被害の現地視察について「危ないから自分は行かない」と言ったとか言わなかったとか、週刊誌記事をネタにして延々と追及する姿が逆に叩かれている。加えて参院では“政治とカネ”がらみで出禁となった佐藤官房副長官のことを、蓮舫議員がこれも週刊誌ネタを振りかざし、目を吊り上げ追及していたが、はて、どれだけ見る人に響いたか。

立憲民主の政党支持率はここにきて、玉木雄一郎代表がヘタを打ったおかげで国民民主から野党第1党の地位を奪い返したものの、党勢回復には程遠い。

「身内から見ても、低レベルな論争。重箱のスミだったり、揚げ足取りだったり。選挙が安泰なベテラン議員には党存亡の危機意識がまったく感じられない。野田代表以下、党執行部には党勢回復の道筋を示してほしい」とは同党の若手議員の声だ。いま解散されたら、木っ端みじんになりかねない立民以下の野党。正念場だ。 （特命記者X）