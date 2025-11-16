魚肉や果肉などあらゆる肉が楽しめる！Gi-FACTORY グルメイベント「theグルメ in 岡山」

Gi-FACTORYは、西日本最大級の大型野外グルメイベント『全肉祭』の姉妹イベントとなる「theグルメ」を、2025年11月22日(土)から11月24日(月・祝)までの3日間、岡山ドーム前のイベント広場にて第2回開催を行います。

約40店舗の美食が集結するほか、大型エアー遊具などお子様向けコンテンツも充実した新型グルメイベントです！

Gi-FACTORY グルメイベント「theグルメ in 岡山」

開催期間：2025年11月22日(土)〜11月24日(月・祝)

開催時間：10:00〜21:00

会場：岡山ドーム前イベント広場 (岡山県岡山市北区北長瀬表町1-1-1)

店舗数：約40店舗

「theグルメ」は、『全肉祭』の人気店舗を選りすぐり、全国各地から美食店舗を集めたグルメイベント。

『全肉祭』は、畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとし、2024年度の年間集客数は200万人以上を誇る西日本最大級の野外グルメイベントです。

その姉妹イベントとなる「theグルメ」では、グルメはもちろん、お子様用コンテンツが大幅にグレードアップされています☆

大型エアー遊具

会場には大型エアー遊具が6台設置されます！

グルメだけでなく、お子様も1日中楽しめるコンテンツが満載です。

豊富なグルメとブース

総メニュー数は300アイテム以上と、全日通っても楽しみ尽くせないボリュームです。

グルメ出店のほか、企業ブースによる無料体験やサンプリングも予定されています。

ほかにも、大好評のワインの試飲コーナーや、射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも用意されます。

観覧無料のステージ企画

会場では観覧無料のステージ企画も実施されます。

アイドルによる生ライブなどが毎日行われ、イベントを盛り上げます！

全国の美食グルメはもちろん、大型遊具やステージイベントなど、家族みんなで1日中楽しめる内容が盛りだくさん！

昼から夜まで、たっぷり遊べる3日間限定のイベントです。

岡山ドーム前イベント広場で開催される「theグルメ in 岡山」の紹介でした。

