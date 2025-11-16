野球韓国代表チームがブルペンの乱調により逆転負けし日本戦10連敗を記録した。

リュ・ジヒョン監督率いる韓国は15日、東京ドームで開かれた「2025Kベースボールシリーズ」日本との初の強化試合で、4−11で敗れた。マウンドは日本打線に安打12本と四死球11個を渡し、打線は6安打（2本塁打）を叩き出すのにとどまった。

韓国野球がプロ1軍の選手が出場する大会で日本を破ったのは2015年プレミア12準決勝戦が最後だ。その後2017年のアジアプロ野球チャンピオンシップ（APBC）予選から9試合連続で負け、この日も実力格差を実感して完敗し連敗を10に増やした。韓国は16日午後7時に行われる2度目の強化試合で日本戦連敗脱出に再挑戦する。

両チームの打線は韓国の先発クァク・ビンと日本の先発曽谷龍平の完ぺきに近い好投の中で3回まで1点も上げられなかった。先に気勢を上げたのは韓国。0−0の4回表に先頭打者シン・ミンジェが森浦大輔を攻略して初めて中前安打を放った。続いて無死1塁でアン・ヒョンミンが森浦の144キロの直球を痛打して左中間を超える先制2点砲を打ち上げた。飛距離129メートルの大型アーチだった。メジャーリーグ進出を狙う次の打者ソン・ソンムンも森浦の145キロの直球を攻略し右外野席上段にささるソロ本塁打でこたえた。

しかし高騰したクァク・ビンが4回裏に揺れた。先頭打者野村勇にフルカウント勝負の末に四球を許し、1死後に代打の中村悠平に2塁打を浴び1死2・3塁に追い込まれた。牧秀悟の左前適時打が続き1失点．韓国ベンチは続く1死1・3塁でブルペンのイ・ロウンを投じたが、彼が2死後西川史礁に2打点右越適時2塁打を打たれ3−3の同点に追いつかれた。

韓国は5回表に釈然としない判定で反撃の機会を奪われる不運も体験した。先頭打者ムン・ヒョンビンの打球がマウンドに先に落ちてから日本投手松本裕樹の足に当たって跳ね1塁手のミットに入ったが、この日主審を務めた大リーグ女性審判第1号のジェン・パウォル審判が「内野安打」ではない「飛打」を宣言した。審判団の協議後も判定は変わらなかった。

思いがけない暗礁に勢いをそがれた韓国は5回裏に6失点しながら勝機を完全に手放した。キム・テギョンが野村に四球、森下に中前安打を与え、無死1・2塁で登板したイ・ホソンが代打岸田行倫に初球時速131キロのスライダーを投げて左中間フェンス越え3点本塁打を許した。イ・ホソンは石上に四球、小園に左前安打、西川に四球で無死満塁の危機を自ら招いた後降板させられた。

マウンドを引き継いだソン・ヨンタクは坂本誠志郎を投手前ゴロに誘導したが、打球がとても遅く1打点内野安打になった。続く無死満塁では佐々木泰に2打点左前適時打を許容した。

その後も攻撃の糸口を見いだせなかった韓国は8回表に右中間2塁打を打ったシン・ミンジェがソン・ソンムンの中堅手飛打で3塁に進み、ハン・ドンヒの打席での相手1塁手の失策で得点しどうにか1点を挽回した。シン・ミンジェはこの日韓国打線が打った6安打のうち半分の3打を決め積極的な走塁プレーで日本の守備をかく乱するなど国家代表のリードオフとしての役割をやり遂げた。