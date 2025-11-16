「お姫様から物乞いへ」北川景子(39)の変貌。朝ドラ『ばけばけ』で見せる“意外な演技力”とDAIGOとの語られない私生活
北川景子(39)が物乞い役を演じている。言うまでもなく、朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でのこと。北川の物乞い役は初めて。というより、物乞い役の経験のある女優は滅多にいない。
◆お姫様から物乞いへ、激変する役
名前は雨清水タエ。第16回(10月20日)まではお姫様のような女性だった。元家老の家から元上級武士の傅(堤真一)に嫁いだからである。
もっとも、明治維新後に家業とた機織工場が失敗。傅も病死したため、すっかり落ちぶれてしまった。第28回(11月5日)からは物乞いである。
しっかり者の長女・トキ(郄石あかり)がいるが、遠縁の松野家に養女に出した。頼みの綱は3男の三之丞(板垣李光人)であるものの、世間知らずで頼りない。トキがタエのために渡した金も隠している。僻みとプライドからである。
伏線は第16回(10月20日)にあった。トキが傅とタエの実娘だと発覚すると、三之丞は両親に向かって拗ねる。「私もよその家で育ちたかったです…」。自分よりトキのほうが可愛がられてきたと思い込んでいる。
トキはタエのためにと思い、身も捧げる覚悟でレフカダ・ヘブンの女中になる。それによって得た前渡し金の一部を三之丞に渡した。その際、気を使って傅から預かっていた金だと告げた。「もともとは雨清水家の金」ということにした。
ところが、三之丞はやっぱり素直になれない。傅がトキのほうを信用していたと思い込み、面白くなかったようだ。タエに金は渡らず、物乞いを続けている。
落ちぶれる前の北川のタエ役は似合っていた。華やかで気品に満ちていた。この人はもとから令嬢風の役がハマる。典型例はフジテレビ『謎解きはディナーのあとで』(2011年)の宝生麗子役だ。大富豪の家に生まれた刑事役だった。
◆北川景子が令嬢役にハマり続ける理由
なぜ、北川は令嬢役がハマるのか。第一に上品な顔立ちの美人だからだろう。父親が財閥系大企業の元役員であることも影響しているに違いない。生育歴は仕草や物腰に出る。幼いころから稽古を積む歌舞伎俳優の所作がほかの俳優と一味違うのと同じである。
華やかなころのタエはふすまを自分で開けたことがなく、もちろん家事はまるでダメ。並みの俳優が演じるのは難しい。そんな女性、現代にはいないのだから。お手本がない。
トキのモデルである小泉セツの実母・チエも家老家の生まれで、やがて没落している。とはいえ、あまりに北川が役にハマっていたことから、「史実と違ってタエはずっとこの路線なんじやないの」とすら思ったほどだ。
北川に物乞い役が出来るのかと興味津々だったが、意外や違和感がない。身を縮め、肩を落とし、顔には生気がない。それでいて名家で育てられたから背は伸ばし、済ましている。物乞いとして初登場した第28回では金を恵まれても頭を下げなかった。
「なにゆえ頭を下げるのですか？」。そう不思議そうな顔をした。相手から「頭おかしいのか」となじられても動じなかった。
難しい演技である。普通に演じたら、困窮しているのに威張っている女性に見えてしまう。感じが悪い。逆に、誇りをぜんぶ捨ててしまったら、卑屈に見えてしまう。
タエを観るトキと視聴者を同じ心境にしなくてはならない。なんとかしてあげたい、である。北川によるタエを観て、そう思った人はいるのではないか。
三之丞が頼りないから、早くもタエの将来が気になる。小泉八雲研究の第一人者だった銭本健二・元島根大教授(故人)によると、チエの場合は困窮することがなかった。セツのお陰だ。
小泉八雲は1891(明24)年、招かれて熊本市の旧制第5高校(現熊本大)に赴任する。内妻だったセツももちろん一緒だった。タエは松江市に残したものの、セツがずっと、ずっと、仕送りを続けた。
