事故を起こしたのに「車から出ない」70代の老人。一方的な過失でも“謝罪ナシ”のあきれた言い分――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年8月15日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
場所や時間を選ばず、誰もが被害者や加害者になりうる交通事故。軽く擦った程度の接触事故から救急車で搬送を要するものまでさまざまなケースが存在するが、実際に事故の瞬間や直後の現場を目撃したことがある人もいるだろう。
会社員の内野博明さん（仮名・33歳）は、今から5年前のとある平日、出先から会社に戻ろうと住宅街の路地を歩いていたところ、前方から何かがぶつかった音を耳にする。
スマホで上司にこれから帰社する報告をメールで行っていたが、視線を上げると前方の十字路で出会い頭の事故が発生。小型乗用車の前では自転車が横になっており、乗っていたと思われる若い女性がアスファルトの上でうずくまっていた。
◆立ち上がることができない被害女性
「事故だ、マズいと思って十字路まで小走りで向かいましたが、私より近くにいた女性が先に駆け寄り、『大丈夫ですか？』と声をかけていました。彼女は小声で『大丈夫です……』とすぐに返事がありましたが、明からにどこかを痛めた様子ですぐに立ち上がることができませんでした」
歩道のあるような道幅の広い道路ではなかったため、もう1人の女性と協力して事故に遭った彼女を通行の邪魔にならない道端に誘導。とりあえずそこに座らせ、本人が救急車を呼ぶことに了承したため、その場で119番に通報する。
◆チラ見しただけで通り過ぎる歩行者たち
「負傷者が出ている場合、119番を優先させることを教習所で習ったのを覚えていましたから。ちょうど電話を終えた時、新たにスーツ姿の男性が介抱に加わっており、彼に警察への通報をお願いしました。
けど、この男性が来てくれるまで数台の車と5人前後の方が交差点を行き来していたのに全員がチラ見しただけで通り過ぎちゃった。黙ってスルーしないで手伝ってくれよ、とは思いましたね」
なお、事故相手の小型乗用車は交差点の少し先の道路の右端に停まっていたが、なんと運転手はずっと車内に閉じこもったまま。119番通報から10分経たないうちに救急車とパトカーが相次いで到着したが、運転手がようやく外に出てきたのは警察官が声をかけた後だ。
◆加害者の高齢女性ドライバーは被害女性を完全無視
「実は、119番する直前、運転席に座っていた70代くらいの女性にもドア越しで声をかけたのですが完全無視。通話中らしかったのですが、私の顔を一瞬見たので気づいていたはずです。家族か知り合いに事故のことを連絡していたみたいですが、順番としてはやっぱり事故の相手に一言あって然るべきじゃないですか。
正直、『電話する前に相手の心配しろよ！』って怒鳴りたくなりましたが、話をややこしくして被害に遭った彼女に迷惑をかけるわけにもいかず、その時はグッとこらえました」
結局、運転手の高齢女性は被害女性が救急車で搬送されるまで彼女に言葉をかけることはなかった。その様子に119番通報した男性が「あんた、その態度はないだろ！」と詰め寄ろうとした一幕も。
「言葉どころか被害女性のことを見ることすらしなかったですからね。最初から介抱していた女性は事故の瞬間を目撃していたらしく、『車が交差点で一時停止せずにそのまま突っ込んできんです』と話していたので、それが事実なら過失が大きいのは明らかに車。それであんな態度よく取れるなって別の意味で感心しましたよ」
◆被害女性の配偶者からお礼の手紙が
被害女性には救急車で搬送する前、連絡先を尋ねられたので「何か必要なことがあれば証言をします」と会社の名刺を渡した内野さん。警察にはその場で事故の状況を聞かれたが、衝突の瞬間自体は見ていないことを説明。そこで現場を離れ、会社に戻ったそうだ。
