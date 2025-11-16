【脳トレ】1、2、3、5、8、13に続く空欄に当てはまる数字は…？ 1分で規則を見抜こう
数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！
見た目はシンプルでも、意外と奥の深い定番問題です。スッとひらめいたあなたは、論理的思考と直感の両方を兼ね備えた“脳トレ上級者”かも？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
ヒント：前の2つの数に注目してみましょう。どんな関係があるか見えてきます。
▼解説
この数列は、有名なフィボナッチ数列。前の2つの数を足したものが次の数になる、というルールです。13＋8＝21、そして21＋13＝34となります。
1＋2＝3
2＋3＝5
3＋5＝8
5＋8＝13
8＋13＝21
13＋21＝34
数学的でありながら、自然界やアートの中にも現れる美しい法則。
まさに「規則性クイズ」の王道ともいえる問題です。シンプルな数列の中にも奥深いロジックが隠れていますね。
(文:All About ニュース編集部)
