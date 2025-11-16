【脳トレ算数クイズ】数字の配列に潜む法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」。見た目は単純ですが、奥深い思考を求められる定番問題です。

数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！

見た目はシンプルでも、意外と奥の深い定番問題です。スッとひらめいたあなたは、論理的思考と直感の両方を兼ね備えた“脳トレ上級者”かも？

問題：1, 2, 3, 5, 8, 13, □, 34

□に入る数字は何でしょうか？

ヒント：前の2つの数に注目してみましょう。どんな関係があるか見えてきます。

正解：21

正解は「21」でした。
▼解説
この数列は、有名なフィボナッチ数列。前の2つの数を足したものが次の数になる、というルールです。13＋8＝21、そして21＋13＝34となります。

1＋2＝3
2＋3＝5
3＋5＝8
5＋8＝13
8＋13＝21
13＋21＝34

数学的でありながら、自然界やアートの中にも現れる美しい法則。

まさに「規則性クイズ」の王道ともいえる問題です。シンプルな数列の中にも奥深いロジックが隠れていますね。
(文:All About ニュース編集部)