奇行を続けて“健康異常説”浮上の韓国アイドル、意味深コメントを添えた自撮り写真に視線集中

健康異常説が浮上しているガールズグループ2NE1（トゥエニィワン）のメンバー、パク・ボムが、意味深なコメントとともに自撮り写真を公開し、近況を伝えた。

パク・ボムは最近、自身のSNSに1枚の写真を投稿した。

公開された写真のパク・ボムは、短いヘアスタイルに濃いアイラインとまつげで強調された印象的な目元、そしてピンク系のリップで、彼女ならではの個性的なビジュアルを披露。黒のダウンジャケットを羽織り、カメラをじっと見つめる姿が収められている。

さらに、写真とともに「お弁当箱を作ったら、スニ（순이）だよ」という意味深なコメントを添えており、その意図に関心が集まっている。

（写真＝パク・ボムInstagram）

一方でパク・ボムは最近、健康異常説が浮上し、ファンから心配の声が上がっている。健康上の理由でグループ活動を中断していた彼女は先月、自身のSNSに、元所属事務所YGエンターテインメントのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーを被告とする“告訴状の画像”を突然投稿し、物議を醸した。

パク・ボムが公開した告訴状には「詐欺および横領」の容疑が記されており、特に未払いの収益金が「64272e兆億ウォンと推定」と書かれていたことから、現実離れした金額にファンや大衆に大きな衝撃を与え、健康不安説をさらに強める結果となった。

騒動直後、所属事務所D-Nationエンターテインメントは「2NE1の活動に関する精算はすでに完了しており、SNSに投稿された告訴状が受理された事実もない」と即座に釈明し、事態の沈静化を図った。また「パク・ボムは情緒的に非常に不安定な状態で、治療と休息が急務」とし、公式に活動休止と治療専念の方針を明らかにした。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。