11月15日、高知競馬場で行われた5R・土佐寒蘭特別（2歳・ダ1600m）は、多田羅誠也騎乗の7番人気、ピースドライブ（牝2・高知・工藤真司）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のクスダマ（牡2・高知・雑賀正光）、3着に2番人気のジョウショーボビー（牡2・高知・雑賀正光）が入った。勝ちタイムは1:48.4（重）。

レース序盤、先行のサンフラワームーンにカントリービクター、クスダマ、モリノカーニバルらが続いて先団を形成、ピースドライブは中団から進行。逃げ粘るサンフラワームーンにカントリービクターとジョウショウボビーが迫りつつ最終コーナーを通過。内からモリノカーニバルが先頭争いに加わり直線は混戦に。直線半ばから一気に追い上げたクスダマが先頭を捉えるも、更に外からピースドライブが会心の末脚で差し切ってクビ差の勝利。デビュー戦の勝利以降、6戦目にして2勝目で準重賞勝利を果した。

【高知・黒潮マイルCS】老いてなお強し！11歳馬グッドヒューマーが快勝

「凄くよいレース出来た」

1着 ピースドライブ

多田羅誠也騎手

「いつもより馬が落ち着いていて、無駄な体力を使うことなくレースに挑めたんじゃないかと思います。展開もはまって凄くよいレースができました。ゴール板過ぎるまで踏ん張りながらしっかり走ってくれたので、非常に根性見せてくれました。デビュー戦の勝利から、少し成績が振るわなかったのですが、これでちょっと持ち直したんじゃないかと思いますので、次からのレースも楽しみに観てください」

ピースドライブ 6戦2勝

（牝2・高知・工藤真司）

父：カレンブラックヒル

母：スズカランマン

母父：クロフネ

馬主：中平和宏

生産者：千島勇一

【全着順】

1着 ピースドライブ

2着 クスダマ

3着 ジョウショーボビー

4着 バリジグリー

5着 カントリービクター

6着 モリノカーニバル

7着 サンフラワームーン

8着 メイジョウエナジー

9着 エスケーブラッド

10着 シェエム

11着 クロシオバンザイ