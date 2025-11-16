格安スーパーをハシゴして、ガチ節約に挑んだ主婦の末路。3ヶ月後、ワクワク気分で見た家計簿に愕然／びっくり体験人気記事BEST
近年、度重なる値上げに頭を悩ませる主婦は多いもの。
食品価格の高騰が続いている時期だからこそ、少しでも安い値段で購入したいと考える主婦の方も少なくありません。
しかし、それが裏目に出てしまうことも…。今回は、節約に励むあまり失敗した経験を持つAさん（38歳／パート勤務）に話を伺いました。
◆食材の価格高騰が続き、少しでも食費を抑えたいと考えるように
愛知県在住のAさんは、夫と4歳の娘との3人暮らし。近年では食材の価格が高騰し続ける一方で、夫の給料はほぼ変わらず……。
Aさんの夢は「マイホーム購入」だったので、少しでも食費を浮かせようと「ある策」を考えたそうです。
Aさんは節約の方法として、まずスーパーで買い物をする際に、スーパーのネット上にあるチラシを必ずチェックするようにしました。スーパーによっては、LINEで店舗を登録するとチラシが確認できるサービスもあるため、最寄りのスーパーのLINEアカウントをすべて登録したと言います。
新聞を頼めばチラシが無料で付いてくる場合もありますが、Aさんのご家庭では、子どもがまだ4歳であり、夫も新聞を読む習慣がないため、チラシのために新聞を契約する必要はないと考えたのだとか。
こうしてネットやLINEのチラシを確認した上で、それぞれのスーパーの「目玉商品」を狙い、場所によっては遠方のスーパーにも足を運びながら「お得なもの」を購入していたそうです。まるで使命感に燃えるように、車で遠くのスーパーまで通い詰めていたといいます。
◆本当にお得？無駄な買い物やガソリン代に頭を悩ませるように
スーパーを複数店ハシゴして買い物をするようになってから約3カ月後、Aさんは家計簿に3カ月分の状況をまとめて記載しました。
わくわくしながら記録したものの、スーパーをハシゴする前とそう家計が変わっていないことに気づき、大変ガッカリしたと言います。
そもそも、遠方のスーパーやいろいろなスーパーを巡れば、その分ガソリン代が増えるのは当然です。なんと、ガソリン代はスーパーをハシゴする前と比較して約30％も増加していたそう。
また、それだけではなく食材を無駄に多く買ってしまうことも判明。振り返れば、スーパーで美味しそうな食材に目が止まるたび、必要以上に購入してしまうことも少なくなかったとか。
さらに、長時間の買い物に出かけた場合、お腹が空いてしまうため「つい余計なものを買ってしまっている」ことにも気づいたAさん。ここでようやく彼女は、「この方法は節約になっているのだろうか？」と疑問を持つようになったそうです。
◆節約のために、その後Aさんが取った行動とは？
Aさんは家計簿を振り返り、本当に節約をするには「買い物を計画的にする」ことが大事ではないかと実感しました。
そこで、Aさんは食材購入において「生協」の食材宅配サービスを活用することにしました。生協の商品はスーパーのものよりやや割高な場合もありますが、必要なものを落ち着いて選んで購入することで、無駄なものを買わなくなったそう。
さらに、スーパーに行く前には生協で注文した品を確認してから、実際に購入する必要があるものをメモするようになりました。事前に「必要なもの」を把握してから買い物に出かけることで、無駄な購入を減らし、結果的に節約につながった、そうです。
Aさんはこの経験を通して、「買い物をする際には計画性を持つこと」が非常に重要であると痛感。その後は食材だけではなく日用品を購入する際にも「これが本当に必要なものかどうか」をしっかり考えてから買うようになったそうです。
＜文／みくまゆたん＞
【みくまゆたん】
フリーライター兼占い師。数々の婚活経験を元に、大手メディアや出版社などで恋愛、婚活、占いコラムなどを執筆中。
Twitter：@mikumayutan
