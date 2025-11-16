UNDY wardrobeの2周年記念♪人気インナーが今だけお得に手に入るキャンペーン

一人ひとりの個性に寄り添うインナーを提案する「UNDY wardrobe」が、誕生2周年を迎えました。ブランドコンセプトである“Walk Proudly”には、自分らしさを大切にしながら毎日を心地よく過ごしてほしいという想いが込められています。今回、日頃の感謝を込めて4日間限定のポイントバックキャンペーンを開催。対象は全商品なので、気になっていたアイテムをお得に迎えるチャンスです。人気のAERA BLUE、Nstyle、温laboのベストセラーも要チェック♪

2周年を記念した特別キャンペーン

「UNDY wardrobe」では、誕生2周年を記念して期間限定のポイントバックキャンペーンを開催。公式オンラインストアで商品を購入すると、購入金額（税抜）の20％相当のポイントが後日付与されます。

開催期間は2025年11月14日（金）11:00～11月17日（月）10:00まで。対象は全商品で、これまでブランドを支えてきたユーザーへの想いが詰まった内容になっています。

グラモアブラの新色が登場！フェザーライクブラに2025年注目の2色が仲間入り

人気のインナー3種をチェック

AERA BLUE シェルフラワーブラレット



価格：8,800円（税込）

繊細な花柄レースが贅沢に広がる、ブランドを象徴するブラレット。伸縮性が高く、軽やかなフィット感が魅力。

サイズ：XS（ミモザ、ネイビーのみ）/S/M/L（カラー：ブラック/グリーン/ブラウン/ピーコックブルー/ミモザ/ネイビー）

Nstyle ハーフトップ



価格：5,280円（税込）

胸を押しつぶさず自然に整えるフラット補正が特徴。吸水速乾性が向上し、2025年のアップデートでさらに快適に。

サイズ：XS/S/M/L/LL（カラー：ブラック/ホワイト/モカ/グレー）

温labo コットンおやすみ着圧ソックス



価格：3,190円（税込）

就寝中の着用に特化した着圧設計で、リンパの流れをサポートしながら脚のむくみにアプローチ。

サイズ：M-L（カラー：ブラック/グレージュ/ダークグレー）

締めのメッセージ

自分らしさを大切にしながら心地よさも追求できる「UNDY wardrobe」のインナーは、日々の暮らしにそっと寄り添ってくれる頼れる存在です。

今回の2周年キャンペーンは、気になっていたアイテムや買い足したい定番インナーをお得に迎える絶好のタイミング。

AERA BLUE、Nstyle、温laboと、多彩なブランドが揃うラインアップから、あなたの毎日をより軽やかにする一枚を選んでみてください♪