俳優・妻夫木聡（44）が15日、自身のインスタグラムを更新。かつてのロケ場所に足を運んだことを報告し、ファンを喜ばせている。

「#tbs 懐かしい場所に来た オレンジデイズから21年」とつづり、自身が主演し、大ヒットしたTBS日曜劇場「オレンジデイズ」（2004年）と同じロケ場所を訪れたことを明かした。

妻夫木は「あの頃に思い描いた未来に自分はいるのかな 答えはわからない でも、今を幸せだと思えるならそれでいいよね」とつづった。

現在、放送中のTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」のロケで再び訪れたようで、新旧のショットを投稿。「#6話でオレンジデイズと同じロケ地が使われています」「#是非探してみてください」と呼びかけた。

この投稿に、ファンからは「懐かしい」「えぇーーーー！！！超感動しすぎて、signの歌と共に鳥肌経ちました 激エモです」「いい歳の重ね方だね」「私にとって思い出深いドラマです」「泣けるーありがとう」「エモい」「サイコーです」「かいくん！懐かしすぎる」「エモすぎて言葉になりませんんんんん！！！」などの声が溢れている。