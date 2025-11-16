¡Ö¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤«¤±¤ë¤È¤¡Ä¡×¡ÖÀ³Ê¤Ï¡Ä¡×¤¢¤Î¡¢¡È¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¡É¤ò¹ðÇò
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬11Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë½Ð±é¡£Îø¿Í¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Î
¡û¡ÖËÍ¤Ï¥¬¥ê¥¬¥ê¤è¤ê¥Ç¥«¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
Îø°¦¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤Ë¡¢¡Öº£¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï?¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¡¢¡Ö¹ð¤Ã¤¿? ¤É¤Î¤°¤é¤¤¹¥¤¤Ê¤Î?¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤À¤¤¤Ö¹¥¤¤è¡£100¤Ç¹¥¤¤«¤â¤Ê¡Á¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¹ðÇò¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥«¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç½÷Í¥¡¦Èª²ê°é¤Ë¡È¹ðÇò¡É¤µ¤ì¤¿²áµî¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö´é¤¬À°¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¥Ç¥«Àì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡£¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥â¥Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¥¿¥¤¥×?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥¬¥ê¥¬¥ê¤è¤ê¡¢¥Ç¥«¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£À³Ê¤ÏÃË¤é¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¡£ÃË¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥º¥ó¥º¥ó¥º¥ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¿Í¡×¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¹¥¤ß¤À¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¤¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤«¤±¤ë¤È¤¤Ë¡¢´Ö°ã¤Ã¤ÆÌÜ¤ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥á¥Ç¥£¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤è!¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡£¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤òÎø¿Í¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë?¡×¤Ë¤¢¤Î¤Ï¡¢¡ÖË½¸À¤Ï»à¤Ì¤Û¤ÉÅÇ¤¯¤Î¤è¡£¡È¥¥â¤¤¡É¤È¤«¡¢¡È¥¯¥½¤¬¡É¤È¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤¦¤Î(¾Ð)¡£¥Þ¥¸¤Çµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¡£¤½¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¡È¥¥â¤Ã!¡É¤È¤«¤Ï¡¢Á´Éô¤Ê¤ó¤«¾È¤ì±£¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËÅÇÏª¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ë¡¢¡Ö¡ÈËÍ¤ÎÈà½÷¤Ï¹¥¤¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»à¤Í¤È¸À¤¦¡É¤Ã¤Æ¤É¤¦? ¤¢¤Ê¤¿¼ç±é¤ÇºÇ¹â¤Î±Ç²è»£¤ì¤½¤¦¡£º£¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¶Ê¤â½ñ¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½ñ¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬¤Ä¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì(¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È)¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´êË¾¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£´°àú¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÃãÌÜ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
