¹á·îÎÉÂÀ¤¬Äï¡¦ÎÉ¿Î¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¸½ÌòÉüµ¢¡ª¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¤ò»ØÆ³¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£±£³£°¡Û¶áÅ´¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢µð¿Í¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¾ÆÃñ¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤ËÆ°¤¯±Ä¶È¥Þ¥ó¤ËÅ¾¿È¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤¬Ä¾±Ä¤¹¤ëµï¼ò²°¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¶áÅ´ºÇ¸å¤Î¥É¥é£±¡¦¹á·îÎÉÂÀ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÆ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤ÈÊ¿À®¤òÈô¤Ó±Û¤¨ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎáÏÂ£¶Ç¯¡Ê£²£°£²£´Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï£´£±ºÐ¤Ë¤·¤Æ¸½ÌòÉüµ¢¤È¤¤¤¦Î¥¤ìµ»¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë½à²ÃÌÁ¤·¤¿º´²ì¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¤Ë¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á·óÇ¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ»²Àï¡£¼ÂÄï¤ÎÎÉ¿Î¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤´±ï¤â¤¢¤ê¡¢£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡£´·î£±£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¡¼¥à½é¸ø¼°Àï¡¢µÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤ºÀï¡Êº´²ì¸©ÉðÍº»Ô¤Î¤Ò¤¼¤·¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¤Ï£µÈÖ¼ê¤È¤·¤Æµß±çÅÐÈÄ¡£ÅÐÈÄ»þÅÀ¤Ç£°¡½£±£·¤ÈÂçÎÌ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹á·î¤Ï±ýÇ¯¤ÎÅêµå½Ñ¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Êµå°Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶áÅ´¤Î¥É¥é£±¤Î¥ª¡¼¥é¤ÏËÜÊª¡£°ÂÄê¤·¤¿À©µåÎÏ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤µ¤Ð¤¤Ï·òºß¤Ç±¦Èô¡¢»°Èô¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È»°¼ÔËÞÂà¤Ç³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢Âç±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«ËÉ¸æÎ¨¤Ï£¹¡¦£·£²¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤âÁðÌîµå¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£Åìµþ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âÅê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È£Î£Ð£Â»þÂå¤È¤Ï°ÕÌ£¤Î°ã¤¦½ã¿è¤Ê´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯¡Ê£²£µÇ¯¡Ë¤Ë¤Ïº´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¤Ë²þÌ¾¤·¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢ÆüËÜ¤Ë²Ã¤¨¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂ¿¹ñÀÒ·³¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ï£±£¶ÀïÁ´ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£²¾¡£²£°ÇÔ¤È¥Á¡¼¥à½é¾¡Íø¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Û¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¶áÅ´¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢µð¿Í¤ÇÄÌ»»£³£·£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¹á·î¤ÎÂ¸ºß¤ÏºÇ¹â¤ÎÀ¸¤¤¿¶µºà¡£ÌîµåÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â£Î£Ð£Â¤ÎÂ¸ºß¤ä¥ì¥Ù¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹á·î¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¶µ¤¨¤ë»Å»ö¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¿·Á¯¤Ç¤¹¡£¸À¸ì¤Î¥«¥Ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¿¤Ó¤·¤í¤·¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¡×¡Ê¹á·î¡Ë
¡¡º´²ì¸©¤Î´òÌî»Ô¡¢ÉðÍº»Ô¤òËÜµò¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÃÏ¸µ¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤ÎÇÀ²È¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼õ¤±Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÅÄ¿¢¤¨¡¢°ð´¢¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿º´²ì¸©»ºÊÆ¡ÖÌ´¤·¤º¤¯¡×¤ò¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥ºÊÆ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î£±£°·îËö¤Þ¤Ç¸ÂÄêÈ¯Çä¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àº´²ì¤ÎÌîµå¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ËÜ¹ñ¤Î¹ñ±ÄÊüÁ÷¤ÇÊü±Ç¤â¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤«¤é¸½ÃÏ¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼èºà¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì°Ê³°¤Ç¤ÎÌîµå¿Íµ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¸ø¼°ÇÛ¿®Æ°²è¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï£¹³ä¤¬ÆüËÜ¹ñ³°¤«¤é¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¶áÅ´¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÏµåÃÄ¾ÃÌÇ¡¢£²ÅÙ¤Î°ÜÀÒ¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¸½ºßÃÏ¡£¹á·î¤ÏÌîµå¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÀº¿ÀÀ¤òÅÁ¤¨¡¢À¤³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø´óÍ¿¤¹¤Ù¤¯¤½¤Î¹ëÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£