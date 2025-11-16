ウエストランド井口、元カノの話を“絶対しない”理由を告白「ルパン好きだから」

ウエストランド・井口と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド井口と吉住の孤独アジト』が11月13日（木）に配信。

番組の中で井口が自身の“恋愛トーク”にかんする確固たるこだわりを明かす一幕があった。

番組後半、吉住が「恋愛のより深いところを喋る番組増えすぎ」と、最近のテレビ業界の風潮に懸念を示す。

これに井口も「本当にやばいよ」「下品じゃん」と強く同意。井口は「元カノがどうこうとかも絶対言わない」と自身のスタンスを明かし、「僕がなんで恋愛経験がないと思われるかっていうと、（過去の恋愛を）言ってない」と分析する。

さらに、頑なに恋愛話をしない理由について、「僕はルパン好きだからやっぱそう生きたい」と、まさかの“ルパン哲学”を告白。「『元カノが最悪だった』とか『今の彼女がこうで』とかを言う人が信じられない」と熱弁し、“下品”ともとれる恋愛トークへの嫌悪感を露わにした。

吉住が「（井口は）女性芸人に明らかに攻撃力が減るじゃないですか」と指摘すると、井口は「言わないからね」と即答。「俺はルパンだから、女子は守るべきものだからね」と、自身の“ルパン哲学”に基づいたスタンスであることも明かしていた。