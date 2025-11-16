Ž¢²£ÉÍ±Ø¤Çµã¤¤¤¿Ž£³°²Ê°å¡ßºî²È"¼õ¸³Á´ÌÇ"¤Î²áµî
¸½Ìò³°²Ê°å¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤¬¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¾®Àâ²È¤Ç¤â¤¢¤ëÃæ»³Í´¼¡Ïº¤µ¤ó¤ËÏ²¿Í»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Ãæ»³¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
45歳、手術執刀前の中山さん。現役外科医でありながら、ドラマ化された小説「輝くな研修医」で知られる人気作家でもある。
Ï²¿Í¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¼è¤ë¿Í¤¬20Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1/2¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡£¡ÖÏ²¿Í¤·¤Æ¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ï²¿Í¤Ï¤É¤¦¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤Þ¤¿¡¢Ï²¿Í¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼«¿È¤â9Ç¯¤ÎÏ²¿ÍÀ¸³è¤ò·Ð¤ÆÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëßÀ°æÀµ¸ã»á¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏ²¿Í·Ð¸³¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä´èÄ¥¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¾®Àâ²È¡¢Ï²¿Í»þÂå¤Îµ²±
º£²ó¤Ï¡¢2Ï²¤·¤Æ¼¯»ùÅçÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²Ê¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Ãæ»³Í´¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3Ï²ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤é¡Ö¤·¤ó¤É¤¯¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢°å³ØÉô¼õ¸³¤Ë·ü¤±¤ëÊÙ¶¯ÄÒ¤±¤Î2Ç¯´Ö¤òÁ÷¤Ã¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¡£¸·¤·¤¤Ï²¿ÍÀ¸³è¤ò·Ð¤ÆÈà¤ÎÀ³Ê¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÏ²¿Í¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÇÉ¡×¤È¤â¸ì¤ëÈà¤¬¡¢Ï²¿Í¤ò·Ð¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡£¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï1980Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¸øÌ³°÷¤ÎÉã¿Æ¤È¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢·»¤ÈËå¤¬¤¤¤ë3¿Í·»Äï¤Î¿¿¤óÃæ¤È¤·¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¡¢·»¡¢Ëå¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤ë»Ò¶¡»þÂå¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§Ãæ»³¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÅ¾¶ÐÂ²¤Ç¡¢Åìµþ¤ÎÀÖ±©¤ä¡¢ÀÅ²¬¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5ºÐ¤«¤é¤ÏÀ®¿Í¤¹¤ë¤Þ¤Ç²£ÉÍ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÍ§Ã£¤È1ÅÙ¤âÍ·¤Ð¤º¡ÉÊÙ¶¯¤·¤ÆÀ»¸÷³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¤Ë¹ç³Ê
¾®³Ø¹»¤«¤é¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â²È¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¢¶á¤¯¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÅÄ¤ó¤Ü¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÅÄ¼Ë¤ÎÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø¹»¤Þ¤Ç40Ê¬Êâ¤¤¤ÆÄÌ³Ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Ë¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢5Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·»¤¬¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â5Ç¯À¸¤«¤éÆüÇ½¸¦¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é´Ý2Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤Ç¡¢Í§Ã£¤È1²ó¤âÍ·¤ó¤Àµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÆüÇ½¸¦¤ËÆþ¤ëÁ°¤â¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÔÊÙ¶¯¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤ê¡¢·»¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿À»¸÷³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï6Ç¯´Ö¥ê¥ì¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É±¿Æ°¤âÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤ÇÎ¦¾åÉô¤ËÆþ¤ê¡¢2Ç¯À¸¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ËÅ¾Éô¤·¤Æ¤«¤éÂ´¶È¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£½¼¼Â¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢À®ÀÓ¤Ï²¼°Ì¤¬»ØÄêÀÊ¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Ï³ØÇ¯220¿ÍÃæ190°ÌÄøÅÙ¤Ç¡¢170°Ì¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï1²ó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
À®ÀÓ¤¬°¤¯¡¢ËèÇ¯Âà³Ø¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ò¥®¥ê¥®¥êÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¤¢¤ë¿·Ê¹µ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯Æ°¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥²¥ê¥é¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤ÎÂ¼¤ò½±¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¥²¥ê¥é¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¼¤Î10ºÐ¡Á15ºÐÄøÅÙ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤òÏ¢¤ìµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Î»Ò¤Ï1¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¸Ç¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤ò»¦¤µ¤»¤ÆÊ¼»Î¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¡¢½÷¤Î»Ò¤ÏÌµÍý¤ä¤ê¥ì¥¤¥×¤ò¤µ¤ì¤ÆÊ¼»Î¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ÒÃ£¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¹ó¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ç¹¬¤»¤ÊÆüËÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Î¤¦¤Î¤¦¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ¸øÊ¿¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¿§¡¹¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´óÉÕ¤Ï¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤·¡¢³×Ì¿²È¤ÏÃ»Ì¿¤Ç¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¸½ÃÏ¤Ë½Ð¸þ¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤ò¼£¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç°ìÌðÊó¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·À®ÀÓ¤Ï°¤¤¤Þ¤Þ¡ÄÏ²¿ÍÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤â¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¡£°å»Õ¤È°ì½ï¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ´¤Ï¡¢¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À®ÀÓ¤Ï°¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î»î¸³¤Ç¤ÏÍý·Ï¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¥Ó¥ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³Ø½¬·×²è¤òÎ©¤Æ¤ëÇ½ÎÏ¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿äÚÊ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿ô³Ø¤Î¡Ø¥Á¥ã¡¼¥È¼°¡Ù¤ä°å³ØÉô¤ÎÀÖËÜ¤òÇã¤Ã¤Æ²ò¤¤¤Æ¤Ï¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¹»¡¦¹â1¤ÎÊÙ¶¯ÆâÍÆ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´ðÁÃ¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Þ¤ë¤ÇÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÌÏ»î¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤Ï52ÄøÅÙ¤Ç¡¢°å³ØÉô¼õ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¹â3¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ®ÀÐ¤ËÉ¬»à¤ËÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤â´ðÁÃ¤¬Á´Á³¥À¥á¤Ê¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢À®ÀÓ¤Ï¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ç¤·¤¿¡×
¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Ç¤Ï580/800ÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¡£¹ñ¸øÎ©¤·¤«¿Ê³Ø¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Æ¤ÎÊý¿Ë¤Ç»äÎ©¤Î°å³ØÉô¤Î¼õ¸³¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á°´ü¤Ç»³ÍüÂç³Ø°å³ØÉô¡¢¸å´ü¤Ç²¬»³Âç³Ø°å³ØÉô¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÁ´ÌÇ¡£Ï²¿Í¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ»³¤µ¤ó¤ËÏ²¿Í¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Öº£»×¤¨¤ÐÐþËý¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1Ï²ÌÜ¤ÏÂå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤Î²£ÉÍ¹»¤ËÆþ¤ê¡¢°å³ØÉô¥³¡¼¥¹¤ÇÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°å³ØÉô¤ÎÈ½Äê¤¬E¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏ»î¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Î¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ç¤ÏCÈ½Äê¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°å³ØÉô¥³¡¼¥¹¤Ï60¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤Æ¡¢¾ÅÆî¡¢²£ÉÍ¿éÍò¡¢±É¸÷¤Ê¤É¥È¥Ã¥×¹»¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í½È÷¹»¤Î1Ç¯ÌÜ¤ÏËã¿ý¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ä¥¹¥í¥Ã¥È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤â¡¢³Ê¹¥¤ÏÎ®¤µ¤ì¤Æ¶âÈ±¤Ç¥¸¥ã¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í·¤Ö¤Î¤Ï°ã¤¦¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢Í½È÷¹»¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¶¦³Ø¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¼«½¬¼¼¤Ç¤âÉâ¤Ä¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÌ¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇË×Æ¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢´Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
Åö»þ¤Ï½½Ê¬ÊÙ¶¯¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Ï¤º¤Î1Ï²ÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤º¤Ë640/800ÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£°å³ØÉô¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2¼¡»î¸³¤ÎÇÛÅÀ¤¬¹â¤¤Âç³Ø¤òÃµ¤·¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°´ü¤Ç»¥ËÚ°å²ÊÂç³Ø¡¢¸å´ü¤Ç´ôÉìÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¤ò¼õ¸³¤·¡¢¡Ø·ë¹½¤Ç¤¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤É¤Á¤é¤âÍî¤Á¤Æ2Ï²¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÈ±¤À¤Ã¤¿Ï²¿Í»þÂå¡Ê¼Ì¿¿¡§Ãæ»³¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
3Ï²¤Ï¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
2Ï²¤¬³ÎÄê¤·¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£²¿Ç¯¤«¤±¤Æ¤â°å»Õ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö3Ï²¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤ó¤É¤¯¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
2Ï²ÌÜ¤âÆÃÂÔÀ¸°·¤¤¤ÇÂå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼þ°Ï¤¬1Ï²ÌÜ¤Î³ØÀ¸¤Ð¤«¤ê¤Ç·É¸ì¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¸«¤ë¤È1¸Ä²¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¶þ¿«Åª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËãÉÛ½Ð¿È¤Î2Ï²¤Î°å³ØÉô¼õ¸³À¸¤È¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤³¤½¤³¤½¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÊÙ¶¯¤ÎÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1Ï²ÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À´Å¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é¤ä¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤âÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯±Û¤·¤âÎã³°¤ò°ìÀÚºî¤é¤º¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈáÁÔ´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤¦1Ç¯¤ÎÊÙ¶¯¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿Æ¤È¤·¤Æ¤â3Ï²°Ê¾å¤ò¤µ¤»¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³ê¤ê»ß¤á¤ÇÁá°ðÅÄ¤È·ÄØæ¤â¼õ¤±¤ë¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é°å³ØÉô¼õ¸³¤ÏÄü¤á¤ë¤è¤¦¤ËÃæ»³¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÊý¤Î¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ç¤ÏBÈ½Äê¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÇ¯¤Î¼õ¸³¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Ç715/800ÅÀ¤È°å³ØÉô¤òÁÀ¤¨¤ëÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¡£Á°´ü¤ÏÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉô¡¢¸å´ü¤Ï¼¯»ùÅçÂç³Ø°å³ØÉô¤ò¼õ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
Áá°ðÅÄ¤È·ÄØæ¤Ë¤É¤Á¤é¤â¹ç³Ê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¹»¡×¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉô¤ÏÍî¤Á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¯»ùÅçÂç³Ø°å³ØÉô¤Ë¤Ï¹ç³Ê¤·¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï2Ï²¤ò·Ð¤Æ¡¢°å»Õ¤Ë¤Ê¤ëÀÚÉä¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅçÂç³Ø°å³ØÉô6Ç¯À¸¡¢¼Â½¬¤Î¤¿¤á´·¤ì¤Ê¤¤Çò°á¤Ç¡Ê¼Ì¿¿¡§Ãæ»³¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
2Ï²¤Ç¼¯»ùÅçÂç³Ø°å³ØÉô¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¡£Ï²¿ÍÀ¸³è¤ò´èÄ¥¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö°å³ØÉô¤Ë¼õ¤«¤ë¤È¤¤¤¦Æ»¤òÄÌ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÏ²¿Í¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬¡¢¥Þ¥·¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡ÖÏ²¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶ÁÛ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡ØÏ²¿Í¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÙÇÉ¤Ç¤¹¡£Ï²¿Í¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤¹¤ë¿Í¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Î»þ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»ÖË¾¹»¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ï²¿Í¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÏ²¿ÍÀ¸¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÏ²¿Í¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤¬¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢2Ç¯´ÖÌå¤¨¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é´õË¾¤¹¤ë¤È¤³¤í¡Ê°å³ØÉô¡Ë¤Ø¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´õË¾¤¹¤ë¿¦¶È¤Ë¤â¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÍ§Ã£¤Ïº£¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤¿18ºÐ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¥Þ¥·¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï³°²Ê°å¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤â³ð¤¨¤ÆÆü¡¹ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡Øµã¤¯¤Ê¸¦½¤°å¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¡¢10·î¤Ë¤ÏºÇ¿·´©¡ØºÇ¸å¤Î³°²Ê°å ³Ú±à¤«¤é¤ÎµßÌ¿°ÍÍê¡Ù¤â¾å°´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°²Ê°å¡ß¾®Àâ²È¤Î¸½ºßÃÏ
¡ÖËÍ¤Ï¼õ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢À³Ê¤¬Âç¤¤¯2¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤Û¤É·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤ä¤Ã¤È¼«³Ð¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£¼«Ê¬¤ÏÆ¯¤«¤º¤Ë2Ç¯¤âÏ²¿Í¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¿Æ¤«¤é»ÅÁ÷¤ê¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¿Æ¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤¹¤Í¤ò¤«¤¸¤Ã¤¿²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤â¡¢´õË¾¤¹¤ë¤Ê¤é2Ï²¤Þ¤Ç¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÍÛµ¤¤Ç¤«¤é¤ê¤È¤·¤¿³ÚÅ·²È¤À¤Ã¤¿À³Ê¤Ë¡¢2Ç¯´Ö¤Î±¢Ýµ¤È¤·¤¿À¸³è¤Ç±¢¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë¤âÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²£ÉÍ±Ø¤ÎµÊ±ì½ê¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥íµã¤¤Ê¤¬¤é¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ï²¿Í»þÂå¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ÎÊ¸³ØÀ¤ËæÊ¤ê¡¢º¬°Å¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¿·ºî¤Ï¡¢Í§Ã£¤Î°å¼Ô10¿Í°Ê¾å¤Ë¿§¡¹ÃÎ·Ã¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê»ëÅÀ¤È¥ê¥¢¥ë¤µ¤È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ò¤è¤êÀ¹¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¸½ºß¡¢³°²Ê°å¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾®Àâ²È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥¯¥¿¡¼¡×¤ÎÀ³Ê¤äÊ¸³ØÀ¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤¿Ï²¿Í¤ÎÆü¡¹¤¬ÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
45ºÐ¡¢¼ê½Ñ¼¹ÅáÁ°¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§Ãæ»³¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¶µ·±¡§Ï²¿Í¤ÏÀ³Ê¤äÊ¸³ØÀ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë
