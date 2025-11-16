スポーツで歯を守るマウスガードとは？ 種類と選び方を歯科医師が解説

「マウスガード」と聞くと、ボクシングやラグビーなど激しい接触のあるスポーツで使用される歯のプロテクターをイメージする方も多いのではないでしょうか？ しかし近年、マウスガードは単なる安全具としてだけでなく、スポーツパフォーマンスの向上にも効果があることがわかってきました。そこで、マウスガードの基礎知識について、おおしか歯科医院の大鹿先生に解説してもらいました。

監修歯科医師：

大鹿 明完（おおしか歯科医院）

日本大学松戸歯学部卒業。同大学付属病院での臨床研修医課程修了後、総合歯科での勤務を経て、おおしか歯科医院院長に就任。「自分たちが受診したいと思う歯科医院」をモットーに、患者さんへの細やかな配慮と通院しやすい環境づくりを重視している。歯科医師・スタッフともに継続的な研修に励み、最新の治療技術の習得に努めている。信州スポーツデンティスト、日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト

編集部

マウスガードとは、具体的にどのようなものなのでしょうか？

大鹿先生

マウスガードは、スポーツ中に起こる歯や口のケガを未然に防ぐための安全具です。ボクシング選手が装着するマウスピースがその代表例で、強い衝撃から歯を守るために高性能な衝撃吸収材でできています。通常、上の歯に装着するのが一般的で、歯や口を守るプロテクターとして、様々なスポーツで使用されています。

編集部

マウスガードにはどのような種類がありますか？

大鹿先生

大きく分けて、「既製マウスガード」と「カスタムメイドマウスガード」の2種類があります。既製マウスガードは、スポーツ用品店で購入できる比較的安価なタイプです。一方、カスタムメイドマウスガードは、歯科医師や歯科技工士が選手一人ひとりの歯並びや口の大きさに合わせて作製します。

編集部

既製品とカスタムメイドの違いについて、もう少し詳しく教えてください。

大鹿先生

既製品は選手が自分で作製・調整するもので、湯に浸して柔らかくしてから成形します。安価で入手しやすい反面、成型が難しく、適合が悪いため「落ちやすい」「呼吸がしにくい」「話しにくい」といった不満の声も多いようです。一方のカスタムメイドは歯科医院で歯型をとり、歯科医師または歯科技工士が作製します。モノレイヤータイプとラミネートタイプの2種類があり、ラミネートタイプは設計の自由度が高く、選手の要望に応じた調整が可能になります。

編集部

マウスガードの装着が義務化されている、または推奨されるスポーツについて教えてください。

大鹿先生

格闘技系では、ボクシング、キックボクシング、空手道の一部、テコンドーで装着が義務付けられています。球技系では、アメリカンフットボール、アイスホッケー、インラインホッケーのジュニア、女子ラクロス、中学・高校生のラグビーなども必須です。そのほかに、バスケットボールや野球などの球技では中学生や高校生の間で歯や口の外傷が多くみられるため、マウスガードの使用を推奨しています。

※この記事はMedical DOCにて＜スポーツのパフォーマンスが向上 ｢マウスガード｣の効果を歯科医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。