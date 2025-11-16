PIXPRO FZ55 ブラック

写真拡大

「BCNランキング」2025年11月3日〜9日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　PIXPRO FZ55 ブラック

FZ55(BK)（KODAK）

2位　instax mini Evo Black

instax mini Evo Black（富士フイルム）

3位　LUMIX TZ99 ブラック

DC-TZ99-K（パナソニック）

4位　PENTAX WG-1000 グレー

WG-1000GRAY（リコーイメージング）

5位　PIXPRO C1 ブラック

C1(BK)（KODAK）

6位　PIXPRO WPZ2

WPZ2（KODAK）

7位　instax mini Evo Brown

instax mini Evo Brown（富士フイルム）

8位　PIXPRO C1 ブラウン

C1(BN)（KODAK）

9位　デジタルカメラ ブラック

KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）

10位　IXY 650 m シルバー

IXY650M(SL)（キヤノン）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。