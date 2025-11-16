俳優・妻夫木聡(44)が主演を務める日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」(TBS系・日曜後9・00)の第6話が16日に放送される。豪華なキャストと競馬界からのサプライズ出演で盛り上がりを見せている同ドラマ。それだけでなく、ドラマの内容が毎週末の“サイン馬券”につながっているとネットで話題となっている。

10月12日から放送が始まった日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」。第1話のスペシャルゲストとして武豊騎手の出演が9月26日に公式Xで発表された。ビジュアル写真では「(株)ウイン」の勝負服に似ている勝負服を着用して、ピンク帽を持った武豊の姿があった。

その週末となる9月28日に開催された秋のG1開幕戦「スプリンターズS」では「(株)ウイン」に所属するウインカーネリアンが優勝。2着には武豊騎乗のジューンブレアが入った。

第2話はエピソードタイトル「逃げ馬」。すると、放送日当日に開催された「G1秋華賞」では、武豊騎乗のエリカエクスプレスが逃げて2着に粘った。

第3話のエピソードタイトルは「庭先取引」。そして放送日当日に開催された「G1菊花賞」では、庭先取引で購入されたエネルジコが優勝。人気薄だったエキサイトバイオが3着となった。

第4話はエピソードタイトル「メイクデビュー」。放送日当日に開催された「G1天皇賞・秋」では、「メイクデビュー」勝利経験のあるマスカレードボールが優勝、ジャスティンパレス3着だった。

そして、第5話にはスペシャルゲストとして北村友一騎手がゲスト出演。ビジュアル写真では「社台RH」の勝負服に似ている勝負服を着用した北村友の姿があった。そして第5話はエピソードタイトル「日本ダービー」。この週はG1開催がなかったものの、東京競馬場で開催された「G2アルゼンチン共和国杯」で「社台RH」のミステリーウェイが優勝。さらに京都競馬場で開催された「G3みやこS」では、13年の日本ダービーを制したキズナ産駒のダブルハートボンドが優勝した。

毎週のように「ザ・ロイヤルファミリー」のスペシャルゲストやエピソードタイトルに関連する馬が、G1や重賞レースで馬券に絡んでいると話題となっている。

16日に放送される第6話のエピソードタイトルは「有馬記念」。放送日当日は「G1エリザベス女王杯」が開催される。

ネットでは「エリザベス女王杯は昨年の有馬記念馬レガレイラ一択でしょ！」「有馬記念の勝ち馬の産駒から馬券になる馬が出そう！」「有馬記念出走経験のあるライラックいいじゃん」「どう考えてもレガレイラ」「キタサンブラック産駒のココナッツブラウン、リンクスティップが絡みそう」などと予想する声が上がった。