フジテレビの松村未央アナウンサー（39）が15日、自身のインスタグラムを更新。7歳・長女の七五三のお参りを報告した。

「7歳の七五三 お着物も髪型もすべて自分で選んだ娘」とつづり、着物をまとった愛娘とのショットをアップ。「3歳の時は前撮りも当日もお着物を嫌がり…後撮りしたなぁなんて思い出しました。7歳ともなると終始ノリノリ 長時間よく頑張りました」とわが子の成長に目を細めた。

「天候にも恵まれ、思い出に残る一日になりました この先も健康で元気に過ごせますように」と思いをつづった。

「同じく今年七五三を迎えられたみなさま、おめでとうございます」「#7歳」「#七五三」「#7歳七五三」と添えた。

この投稿に、ファンからは祝福の声とともに「良い写真ですね」「未央さんも素敵です」「娘ちゃんの七五三素敵です」「娘さん、足長くないですか？」「美人さん」「かわいい」などのコメントが寄せられている。

松村アナは2009年4月1日、フジテレビ入社。2017年6月、お笑い芸人の陣内智則と結婚。翌18年10月に第1子長女を出産した。