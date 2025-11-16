幕末から明治初期にかけて撮影されたとみられる盛岡城の古写真（清養院所蔵）

虎の伝承が盛岡に息づいている。江戸時代初期に藩主が徳川家康から拝領したとの記録や、虎にまつわる逸話が残る。岩手県は昨年から、地元の漫画家が描いた作品を公式サイトで無料配信。虎にちなんだ和菓子の新商品が登場するなど、400年の時を超え人々に愛されている。（共同通信＝鶴田智）

幕府の史書「徳川実紀」は、家康が晩年を過ごした駿府（静岡市）で1614年、盛岡藩主南部利直が虎2頭を拝領したと記す。南部家の文書「御当家御記録」などによると、2頭は盛岡で飼われ、10年以上生きた。カンボジアから駿府に贈られたという。

もりおか歴史文化館の学芸員熊谷博史さん（44）は「藩の大切な伝承で、記録が多い」と話す。約90年前の郷土史の本には虎のおりから逃げた1頭を藩主自ら鉄砲で撃った逸話があり、現在の盛岡城跡公園の案内板にも「虎屋敷跡」の表示がある。ただ城跡には江戸期の建物がほぼ残っておらず、虎屋敷の実態は史料でも不明で、詳しい場所の特定も難しい。

「虎は、盛岡から古里に帰りたかったんじゃないかな」。岩手県雫石町の漫画家そのだつくしさん（54）は逸話を基に、虎が主役の漫画「南部虎騒動」を描いた。雪が降る冬のおりの中、くしゃみをする虎。ギャグで笑えて、しんみりもする短編だ。虎の気持ちに寄り添い、創作した。

盛岡市出身で、子どもの頃は城跡公園でよく遊んだ。岩手県の歴史を調べ虎のことを知った。「大好きな話。一度描いてみたかった」。2024年9月から県の公式サイト「コミックいわてWEB」で無料配信されており、県によると多くの閲覧があるという。

盛岡市の老舗菓子会社「山善」の取締役奥堂和香子さん（43）は看板商品に「盛岡らしさ」を込めたと話す。虎のしま模様を思わせる皮で粒あんを包んだ手作りの和菓子「南部盛岡虎屋敷もちもち焼」。その包装に2016年、かわいい虎2頭のイラストと虎屋敷の文字を入れた。

すると口コミや、地元の土産物の人気投票イベントで評判を呼び、販売数は倍増。週に4千個以上を売り上げる人気商品となった。2024年に新たに投入した抹茶味も好評だ。奥堂さんは「なぜ虎？と聞かれて話が弾み、伝承に興味を持ってくれる方も多い」と話す。

盛岡市の盛岡城跡公園で「虎屋敷」があったとされる辺り。現在建物はない＝2025年9月8日

「南部虎騒動」を描いた漫画家そのだつくしさん＝2025年9月18日、岩手県雫石町