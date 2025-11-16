遂にキタァーーーーッッ！！【スタバ】買い逃したくない♡「新商品」って？

【スターバックス】では、限定ドリンクやフード、可愛らしいグッズなど、クリスマス気分を盛り上げる新商品が続々と登場しています。新作ももちろん気になりますが、今回はこの季節の定番人気スイーツに注目。どちらも“ホリデーシーズンが来た！”と実感させてくれそうな、ファン待望の一品です。

スパイシーで甘酸っぱい！ 沼落ちスイーツ

ストロベリーとクランベリーの酸味と、ホワイトチョコレートチャンクの甘みがたまらない！ 「ストロベリー & クランベリー ブリスバー」\350（税込）。@paopa0n様さんは「ジョイフル クッキー」をトッピングしています。筆者のお気に入りは、ヒーティング。生地に使われているシナモンやジンジャーなどの香りがアップするのでおすすめです。

贈り物にぴったり！ クッキー缶に一目惚れ

毎年変わるパケも見逃せない！ 「ジンジャーブレッドクッキー」は、ジンジャーのほかシナモン、ナツメグ、クローブも練り込まれたクッキーで、コーヒーとの相性もよさそう。18枚入で\1,890（税込）です。おうちカフェ用にも、ギフト用にもGETしたくなる限定スイーツは、オンラインショップでも購入できます。

【スタバ】のホリデースイーツをお供に、季節感たっぷりのカフェタイムを過ごして！

