小池都知事の肝いり!? お台場で工事が進むも反対署名は3万筆超え...「巨大噴水」に賛否アリ

大金を注ぐ新規事業が物議を醸す

整備費用は26億円超、維持費年間2億円近く……壮大なムダ遣いではないのか？

東京・港区のウォーターフロント、お台場――。この地で工事が進む、世界最大級の噴水『ＯＤＡＩＢＡファウンテン』（仮称）が物議を醸(かも)している。

「おしゃれな観光スポットとして整備された臨海副都心ですが、来訪者は’15年をピークに頭打ち。そこで東京都は新たなランドマークとして、お台場に巨大噴水を整備することにしたのです。しかし、小池百合子知事の肝(きも)いりといわれるこの計画の予算は約26億4000万円。年間1.5億円から2億円の維持管理費もかかります。ムダ遣いとの批判を浴びた都庁のプロジェクションマッピングを、約8億円も上回るんです」（全国紙社会部記者）

東京湾に設置される噴水施設は音楽や照明に合わせて、幅250ｍ、高さ150ｍにわたって水を噴き上げるという。完成は来年３月だ。だが、不可解な点も多い。

「都は噴水を整備する理由として、地域から賑(にぎ)わいを求める声が寄せられたことを挙げていますが、計画発表前にそうした声が届いた様子はありません。財源には、土地の売却収入を充(あ)てるから税金は投入しないと強調します。しかし、現場は都有地で都民の共有財産です。環境への影響も事前調査したとされますが、細菌や塩害の恐れを指摘されると海水から水道水の使用へ変更するなど、ちぐはぐな点が多いんです」（都議会関係者）

さらに工事請負をめぐっては、競争入札にもかかわらず異例の１社入札で落札。請負業者には、港湾局の元幹部など都庁職員が10人ほど天下りしていたことが明らかになっている。

東京都の担当者はこう主張する。

「臨海副都心に賑わいのある施設があると良いとの話が出ていたため、噴水を整備することにしました。整備方針の発表以降、関係組織や地元住民の方々と協議を進めています。海水から上水にしたのも協議の結果、より良い施設にするためです」（港湾局）

噴水問題を追及する、地域政党『自由を守る会』の三戸安弥(さんのへあや)都議が憤(いきどお)る。

「都がお台場来場者に行ったアンケートでは、噴水を望んだ人はいません。それなのによくわからない流れで整備計画ができてしまった。小池都政で都民一人当たりの行政コストは10万円ほど増えました。税金が浪費されるなかで、大金を注ぎ新規事業を進めているんです」

都が噴水施設で年間3000万人の観覧者、98億円の経済効果を見込む一方、壮大なムダ遣いとの批判も起きている。

2025年11月14日・21日合併号

取材・文・撮影：形山昌由（ジャーナリスト）