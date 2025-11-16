米中継のワンシーンに反響

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票受賞。米中継に登場した愛犬デコピンへの“注意”にファンは和まされていた。

牽制された。ソファで大谷と真美子さんの間に座ったデコピン。“逃走”を試みる場面もあったが、大谷にきっちり取り押さえられ失敗した。その直後、大谷から何かを訴えるような視線を送られると、目が合ったデコピンはその場に留まっていた。

米番組「MLBネットワーク」の公式Xに実際の動画が公開。微笑ましい一瞬のやり取りに反響が広がり、日本人ファンの視線を釘付けにしていた。

「ここ、めっちゃ好きw」

「微笑んでいたのに急に目で訴える大谷さんw」

「デコピンのビビりっぷりも最高」

「デコピン、面白いなぁ」

「癒やされた」

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。ワールドシリーズでも存在感を見せつけ、2年連続世界一に貢献。3年連続4度目の満票でのMVP受賞となった。



（THE ANSWER編集部）