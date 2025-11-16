U-17日本代表の廣山望監督「カタールの環境が素晴らしいということです」

U-17日本代表は11月15日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージ1回戦で、南アフリカを3-0で破った。

廣山望監督はグループステージを突破した後、大会組織委員会（LOC）のインタビューに対応。好成績を収めている要因として、「環境が素晴らしい」と回答している。

廣山監督は「私が指摘できることの1つは、カタールの環境が素晴らしいということです」と言及。「日本人選手にとって、ここはとても快適にプレーできる場所であり、それが2022年ワールドカップのような以前の大会で日本チームが好成績を収めた最大の要因だと信じています」と、過去の成功例を挙げた。

ドーハの悲劇の地としても有名だが、当時と比べると街も近代的な姿に様変わり。近年では2011年アジアカップ優勝や、2022年ワールドカップでのドイツとスペインの撃破など、好相性となっている。U-17W杯は今年から5年連続でカタール開催となり、廣山監督も「嬉しく思っています」と歓迎しているようだ。

U-17日本代表は昨年10月、この大会の予選を会場となった「アスパイア・ゾーン」で経験。「昨年プレーし、必要な経験を積むことができたことも嬉しく思っています」と廣山監督。現地の施設を一足先に経験できたことで、チームにとっては精神的にも大きなアドバンテージになっていることに触れている。（FOOTBALL ZONE編集部）