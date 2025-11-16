ワタナベエンターテインメント Ｄｉｖｅｒｓｅ Ｔｈｅａｔｅｒ 第２弾舞台「Ｔｏｏ Ｙｏｕｎｇ」（紀伊國屋ホール、１３〜２４日）で主演を務める俳優の宮粼秋人がこのほど、スポーツ報知の取材に応じた。

柔らかいほほえみと、吸い込まれるような黒い瞳が印象的な宮粼は今、「新しい自分が始まる感覚」を覚えている。

主演舞台はワタナベエンターテインメントが演劇の新たな可能性を追求する実験的プロジェクト「Ｄｉｖｅｒｓｅ Ｔｈｅａｔｅｒ」の第２弾。新宿歌舞伎町の“トー横”を描いた作品だ。

興信所の調査員である本郷を演じる宮粼は「現代劇は自分自身に近い感覚で芝居が出来るので、一番楽だからこそ、近道をしちゃいけないと思う。稽古を通して役と自分の感覚をすりあわせていった」とこの舞台に誠実に向き合っている。

「最初は好きになれなかった」というガツガツした本郷の役も、何度も自分の中ですりあわせていくうちに徐々に形作られていった。

キャスト７人中３人が初舞台という座組。「僕なんか初舞台で舞台袖からの一行のセリフを噛（か）んだんですよ（笑）今回初舞台のみんなは本当にすごいですよ」。３５歳の座長は初々しい演者の中に、自分自身を見ている。「僕も３０代前半までは、演出家から千本ノックを受けて、なにくそって精神だったんですけど、だんだん言われなくなる。もう自分に自分で負荷をかけるしかないっていうフェーズになってきてて。悔しさの薪（まき）を焚べるのがちょっと今は大変ですけど。どんどんどんどん自分に対して目を向けるようになりました」

「あんた挫折しなさい」。勉強も運動もなんとなく器用にこなせていた１０代の頃、母親に突然言われた言葉を、俳優になって思い出す。「お芝居が自分にとって一番分からない世界だったんです。最初はもうほんとカメラも人目も恥ずかしくて、それだけで緊張して大汗かいてみたいなところから始まって…。未だに自分に芝居の才能があると思ってないから続けられているのだと思う」

学生の頃は保育士を目指していたが、働いている女性の多さに戸惑い、あきらめた。次の夢を探したとき、浮かんだのは小学校のバスケットクラブチームの先輩の顔だった。「三浦翔平くんです。僕が小４で翔平くんが小６で副キャプテンでした。ほんとに憧れの先輩で、また翔平くんに会いたいって思ったんです。それが、俳優を志したきっかけで、いつか翔平くんと共演出来たらと思ってます。翔平くんは覚えてるかはわからないけど（笑）」

来年には山田裕貴主演のＴＢＳ×Ｕ―ＮＥＸＴドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」への出演も決まっている。「今年は初舞台の子たちと出会った『Ｔｏｏ Ｙｏｕｎｇ』も含めて、自分自身、原点を思い出す一年でした。来年は２度目のデビューだと思っています。なにか、新しい自分が始まる、と何の根拠もないですが、そんな感覚があります」

１１年の俳優デビューからこれまで、舞台を中心に活躍してきたが、ずっと心に抱いている夢がある。「レッドカーペットを歩きたい。デビューした頃からずっと思っている夢です。ここまでは目の前の仕事に一生懸命でした。でもまだ、映画の世界に足を踏み入れたことはほとんどなくって。これからは、映画にもチャレンジしてみたいです。そしたらレッドカーペットにも近づくかなって」。柔らかい声色の中に、確かな芯と、さらなる躍動の予感があった。（瀬戸 花音）

◆宮粼 秋人（みやざき・しゅうと） １９９０年９月３日、東京都出身。３５歳。２０１１年に舞台「ＲＯＭＥＯ×ＪＵＬＩＥＴ〜ｌｅｇｅｎｄ ｏｆ ｐａｉｎｆｕｌ ｈｅａｒｔ」にて俳優デビュー。舞台を中心に活躍。身長１７４センチ。血液型Ｏ型。