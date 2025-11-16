

ドラマ『ぼくたちん家』が、賞総ナメの“名作”になりうる理由（画像：日本テレビ『ぼくたちん家』公式サイトより）

10月から放送開始されたドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）。

第1話の視聴率は5.1%で、今クールのドラマの初回世帯視聴率ではTOP10圏外だ。その後も視聴率は5％前後を推移し、TVerやNetflixのランキングで時折ランクインしてはいるものの、大ヒット作とも言いがたい雰囲気が続いている。

手越祐也の7年ぶりの俳優復帰作、といった事前の話題性からすると、若干寂しい印象だ。

多くの人が作品を誤解している

筆者のヒアリングの結果、そもそも見ていない人からは「BL（ボーイズラブ）作品だから」、そして見たけれど途中で視聴をやめてしまった人からは「思ってた手越と違った」という“見ない理由”が返ってきた。

『ぼくたちん家』は、50歳の心優しきゲイの動物飼育員・波多野玄一（及川光博）が、クールなゲイの中学校教師・作田索（手越祐也）に恋をする。そこに作田の教え子の中学生・楠ほたる（白鳥玉季）が同じアパートに住む玄一に3000万円で父親のフリをしてもらえないかと願い出る――といった物語だ。

これは一見すると、BLとくくられがちな内容である。

もちろん、BLドラマには一定のニーズがある。一方で、本作に関しては「BLなのか」と思ってしまった層が、視聴前から離れていってしまっている印象だ。

だが、『ぼくたちん家』は、多くの人がいわゆる「BL」と聞いて想像するものとは異なった雰囲気の作品であるし、性的マイノリティの人々の生きづらさのみを描いた作品でもない。

同じ河野英裕プロデューサーが手掛けた『すいか』（2003年）のように、放送後に評価が高まり、賞を受賞することも想像にかたくない名作だと思うのだ。



「心優しき一人のゲイが、恋をした。」というキャッチフレーズは、確かに「BL」だが……（画像：日本テレビ『ぼくたちん家』公式サイトより）

名作ドラマ『すいか』との共通点

『ぼくたちん家』を観て感じたのは、これは第2の『すいか』になりうる可能性を持つドラマなのではないか、ということである。

『すいか』とは、前述のとおり、『ぼくたちん家』と同じ河野プロデューサーが手掛けた、03年7月クールに日本テレビ土曜21時の枠で放送された小林聡美主演のドラマである。

同作は、放送当時は平均8.9%と、当時としては低く、視聴率が伸び悩んでいた。だが、この作品で初めて連続ドラマの脚本を担当した脚本家・木皿泉（和泉務と妻鹿年季子による夫婦脚本家）は、向田邦子賞を受賞。熱狂的なファンも多く生まれ、DVDも長期間にわたって売れ続けた。

木皿泉は『すいか』の後も、河野と組んで『野ブタ。をプロデュース』『Q10』といったヒット作を世に送り出すことになる。ドラマ史においても重要な作品と言っていいだろう。

『ぼくたちん家』には『すいか』と、根幹の設定が似ている部分がある。

まず『ぼくたちん家』では、ほたるの母親である楠ともえ（麻生久美子）が逃走している。その理由は会社の金を横領したことである。一方、『すいか』では、小林聡美演じる主人公の会社の友人、馬場チャン（小泉今日子）が、第1話で会社の金を横領して逃走する。



麻生久美子演じる、訳あり女性の楠ともえ（画像：日本テレビ『ぼくたちん家』公式サイトより）

また『すいか』の舞台は「ハピネス三茶」というアパートで、登場人物たちがそれぞれの部屋を持ちながらも共同生活する設定だが、『ぼくたちん家』も「井の頭アパート」というアパートがメインの舞台となり、そこに住む登場人物たちの交流を描く。

ちなみに『ぼくたちん家』というタイトルになる前の候補は『ししゃも』だったというから、もはや意図的に第2の『すいか』を構想しているのではとも勘ぐってしまう。

さらに特筆すべきは、それぞれの作品の登場人物が会社の金を横領した理由である。

『ぼくたちん家』では、9日に放送された第5話「私がもらえなかったお金、3226万1570円」でその理由が語られた。

就職氷河期に契約社員として就職した楠ともえは、結婚・出産を経た後もずっと1つの会社に契約社員として勤めてきた。

だが、若い男性の契約社員がたった1年で正社員になったことをきっかけに疑問を持ち、男性と女性の給料の差が、特にちゃんとした理由もなく1時間につき504円違うという事実にたどり着く。

そして、“契約社員だからもらえなかったお金・女性だからもらえなかったお金”を計算した合計額と同じ額を横領したという話である。ともえはそのときの心境をこう語る。

「気がついたんです、女だからナメられてたんだ、ずっと、って」



ともえが横領した3000万円を、元夫仁（光石研、写真左）が狙っている（画像：日本テレビ『ぼくたちん家』公式サイトより）

一方、『すいか』の第1話では、会社の金を横領した馬場チャンとの普段の会話の内容を聞かれた主人公が、馬場チャンの言葉としてこう語るシーンがある。

「会社は、私たちの事を粗末に扱ってないか？ その事が、とても悔しい。14年間、粗末に扱われることに慣れようと努力してきたけど、それでも慣れなかった私が悪いのか」

2つのドラマはともに、横領をした女性を悪人として描かずに背景を描写する。

「ナメられてた」「粗末に扱われていた」と表現こそ少し異なるものの、ともに、働く女性の置かれてきた状況を的確に捉えたセリフである。女性側の不当な扱いに対する憤りが、今もドラマの内容として成立するのは22年間、日本社会が進歩していない証拠でもある。

あまりに理解のないコメント

ともえが横領した理由を語るシーンがアップされた『ぼくたちん家』の公式Instagramには、おそらく男性のものと思われるアカウントによる「結果が全てです」というコメントが投稿されていた。

この絶望的なまでの理解のなさこそが、こういったドラマがまだまだ作られなくてはいけない世相を反面教師的に表しているような気さえした。

そう、『ぼくたちん家』では、もちろん、男性同士の恋模様も描かれるものの、それはすべてではない。ゲイの男性の生きづらさと、こういった働く女性の生きづらさと、さらには「トー横」と呼ばれる場所で生きる子どもたちの生きづらさとがカットバックで描かれるようなことも多い。

「BL」という言葉で集約してしまうと、削ぎ落とされてしまうものが多すぎるドラマなのである。



主人公の波多野玄一を及川光博が繊細に演じる（画像：日本テレビ『ぼくたちん家』公式サイトより）

『Q10』『セクシーボイスアンドロボ』と通じるイズム

『すいか』以外にも、過去の木皿泉脚本の河野プロデュース作品と通じる要素は多い。

『ぼくたちん家』では、渋谷凪咲演じるパートナー相談所のカウンセラーの「恋と革命」という言葉に主人公の玄一が勇気を得て行動を起こしていく。

『Q10』にも「恋は革命ですよ。自分の中の常識が全部ひっくり返っちゃうようなものなの」と、教師役の薬師丸ひろ子が、佐藤健演じる主人公に教えるシーンがある。

『ぼくたちん家』では太宰治の引用であることが明示されるが、大量の本を読み込んで執筆にあたっている木皿泉のことだから、そもそものこの『Q10』のセリフ自体が太宰の一節からとって膨らませた可能性も高い。

また、好きだった先輩のヒゲをティッシュにくるんで「人を好きになった証拠」として大事にしていた『ぼくたちん家』の作田の姿勢と、『セクシーボイスアンドロボ』で、レシートを「俺の生きた証」として大事にする中村獅童演じる男にも、多くの人が捨ててしまいそうなものに“証”として執着するという共通項がある。



同じアパートで暮らし始めた2人（画像：日本テレビ『ぼくたちん家』公式サイトより）

ここで挙げたのは一例だが、木皿泉と河野プロデューサーの作品に通底する“イズム”のようなものが物語のそこかしこで顔を出すのだ。

『ぼくたちん家』の脚本を手掛けるのは、松本優紀という第1回 日テレシナリオライターコンテストで審査員特別賞を受賞した新人脚本家だ。『すいか』のときと同様、放送終了後に、このドラマが各賞を総ナメするといった事態もありうるかもしれない。

最後に、冒頭で紹介した「思ってた手越と違った」という意見について思うことを付記しておきたい。本作は、手越祐也の7年ぶりの俳優としての復帰作であるが、バラエティ番組への復帰は、24年にかつてレギュラーだった『世界の果てまでイッテQ！』への出演だった。

手越の出演回は、世帯視聴率は13.5％と、同番組のその年最高の数字を叩き出した。TVerにおいては配信開始8日間で再生数421万回を突破して、なんとバラエティ番組の歴代最高記録を更新している。

手越のパブリックイメージは「ポジティブ」「陽キャ」「王子様」といったものだろうが、『イッテQ』ではそんな手越のキャラクターが存分に発揮されている。この数字を見るに、それを欲している視聴者は多かったということだろう。

だからこそ『ぼくたちん家』では役とはいえ、生まれたときから両親がおらず施設育ちであるという設定で、クールかつ内向的とも言える姿に「思ってた手越と違った」という感想が出てしまったのかもしれない。



役作りのため、トレードマークの金髪を暗く染めた手越祐也（画像：日本テレビ『ぼくたちん家』公式サイトより）

今作は手越祐也の「原点回帰」

だが、実は手越は、デビュー直後には、暗い青年のような役が多く、それがハマっていた。

その筆頭が、初主演映画『疾走』（05年）で、手越は兄が放火事件を起こし、両親も失踪するというかなり重い境遇を背負った少年を演じている。

これは、SABU監督がNEWS結成直後の手越をコンサートで見て、そのどこか漂う暗い雰囲気に着目し、主人公にキャスティングしたものであり、難役を当時10代の手越が見事に演じきっていた。

『ぼくたちん家』における作田は、いろいろと“経て”きた手越が戻ってきた、原点回帰とも言える役柄なのである。

そして“王子様性”を封印しているのは、及川光博も同様だ。2人の王子様が、そのキャラクターを封印して挑んでいるという“粋さ”に世間が気づき始めたとき、『ぼくたちん家』の評価はより高まっているかもしれない。

（霜田 明寛 ： ライター／「チェリー」編集長）