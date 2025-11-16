『再婚承認を要求します』シン・ミナ×チュ・ジフン×イ・セヨンが登壇、波乱の宮廷ロマンス2026年下期に配信へ
■「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」
動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で2026年下期に独占配信予定のオリジナルドラマ『再婚承認を要求します』より、メインキャストのシン・ミナ、チュ・ジフン、イ・セヨンが登壇。作品の魅力や制作の裏側を語った。
【画像】『再婚承認を要求します』そのほかの写真
本作は、世界的に人気を博したウェブトゥーンおよびウェブ小説を原作としたロマンスファンタジー。シン・ミナ、チュ・ジフン、イ・ジョンソク、イ・セヨンという韓国ドラマ界を代表する俳優が顔をそろえ、愛・権力・欲望が渦巻く“宮廷”を舞台に、壮大な人間ドラマが繰り広げられる。
物語の中心となるのは、完璧な皇后として国民に敬愛される“ナビエ”。だが、夫ソビエシュから突然「愛人と結婚したい」と離婚を突きつけられたことで、彼女の人生は大きく揺らぎ始める。政治的陰謀、予期せぬロマンス、そして失われた権力と誇りを取り戻すための新たな闘いが幕を開ける――。
登場人物たちのスチールがステージ上のスクリーンに映し出されただけで会場にどよめきと拍手が巻き起こり、質疑応答中も登壇者に注がれる熱い視線が、作品への期待度の高さを物語っていた。
東台帝国の皇后ナビエを演じるシン・ミナは、皇帝から突然離婚を言い渡され、西帝国の王子との再婚を決意するという物語を語りつつ、「原作のウェブトゥーンは以前から知っていて、これがドラマになるならどんな風になるのかとても興味がありました。私自身もぜひ挑戦してみたいと思いました」と語った。
東大帝国の皇帝ソビエシュ役を演じるチュ・ジフンは、「原作が世界的に愛されていることは知っていましたし、映像化される過程にも興味がありました。ファンタジーの世界を描くこの作品に出演することがどんな意味を持つのかも知りたくて参加しました」と話し、作品への強い関心をうかがわせた。
イ・セヨンは逃亡奴隷から皇帝の側室となるラスタを演じる。「ファンタジー作品は初めてで、しかも側室というキャラクターだったのでとても新鮮でした。純粋だったラスタが次第に欲望を持つようになる、その変化に魅力を感じました」と語った。
キャラクターと自身の共通点について尋ねられると、イ・セヨンは「ラスタは無邪気な顔で大胆な行動をするキャラクターですが、憎めない存在。私にもそんな“純粋な悪”のような一面があるかもしれません（笑）」と答えた。
一方、シン・ミナは「ナビエは皇后として常に努力し、学ぶ姿勢を持っている点が自分と似ていると感じます。違いは……それ以外すべてですね（笑）」とユーモアを交えてコメント。
チュ・ジフンは「演じているので身体的な特徴は同じですが、残念ながらナビエほどの権力も財力も持っていません」と笑いを誘った。
また、現場での雰囲気についての質問には、チュ・ジフンが「現場がうまく回っているときはとてもよく、そうでないときは少し冷たい空気もありましたが、それもまた現場らしさです」とコメント。
イ・セヨンは「共演者の皆さんが本当に優しくて、撮影中もとても温かく迎えてくれました。ラスタは作品内では敵役でも、現実では皆さんに愛されていたと思います。あれ？違いましたっけ？」と愛きょうを見せ、チュ・ジフンとシン・ミナが「合っているよ！」と声をそろえ、現場の和やかさを伝えた。
シン・ミナは本作が初の“宮廷劇”であることに触れ、「最初は少し不安でしたが、ドレスや冠をつけていると自然と態度も変わってきて、その雰囲気を楽しめました」と語った。
最後に、視聴者へのメッセージとして「私たちのキャラクターは葛藤を生み出す存在ではありますが、決して“悪”ではありません。それぞれの純粋な欲望や選択を描いたドラマとして、多くの方に楽しんでいただけると思います」と締めくくった。
「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」は、11月13日に香港ディズニーランドホテルで開催。ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックが主催し、14の国と地域から約400人のメディア関係者が参加。アジア太平洋地域を中心に今後配信予定の注目作を一挙に紹介する大規模な発表会となった。
韓国コンテンツのステージでは、今秋から2026年に配信を控える『捏造された都市』『メイド・イン・コリア』『ゴールドランド』『殺し屋たちの店』シーズン2、『再婚承認を要求します』から主要キャスト＆監督らがステージに登場。新たなリアリティショー『占い師たちの運命バトル』（2026年上期独占配信）、スジ×キム・ソンホ共演のドラマ『幻惑の恋』（2026年下期独占配信）、IU×ビョン・ウソク共演のドラマ『パーフェクト・クラウン（原題）』（2026年上期独占配信）が新たに解禁となった。
動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で2026年下期に独占配信予定のオリジナルドラマ『再婚承認を要求します』より、メインキャストのシン・ミナ、チュ・ジフン、イ・セヨンが登壇。作品の魅力や制作の裏側を語った。
【画像】『再婚承認を要求します』そのほかの写真
本作は、世界的に人気を博したウェブトゥーンおよびウェブ小説を原作としたロマンスファンタジー。シン・ミナ、チュ・ジフン、イ・ジョンソク、イ・セヨンという韓国ドラマ界を代表する俳優が顔をそろえ、愛・権力・欲望が渦巻く“宮廷”を舞台に、壮大な人間ドラマが繰り広げられる。
登場人物たちのスチールがステージ上のスクリーンに映し出されただけで会場にどよめきと拍手が巻き起こり、質疑応答中も登壇者に注がれる熱い視線が、作品への期待度の高さを物語っていた。
東台帝国の皇后ナビエを演じるシン・ミナは、皇帝から突然離婚を言い渡され、西帝国の王子との再婚を決意するという物語を語りつつ、「原作のウェブトゥーンは以前から知っていて、これがドラマになるならどんな風になるのかとても興味がありました。私自身もぜひ挑戦してみたいと思いました」と語った。
東大帝国の皇帝ソビエシュ役を演じるチュ・ジフンは、「原作が世界的に愛されていることは知っていましたし、映像化される過程にも興味がありました。ファンタジーの世界を描くこの作品に出演することがどんな意味を持つのかも知りたくて参加しました」と話し、作品への強い関心をうかがわせた。
イ・セヨンは逃亡奴隷から皇帝の側室となるラスタを演じる。「ファンタジー作品は初めてで、しかも側室というキャラクターだったのでとても新鮮でした。純粋だったラスタが次第に欲望を持つようになる、その変化に魅力を感じました」と語った。
キャラクターと自身の共通点について尋ねられると、イ・セヨンは「ラスタは無邪気な顔で大胆な行動をするキャラクターですが、憎めない存在。私にもそんな“純粋な悪”のような一面があるかもしれません（笑）」と答えた。
一方、シン・ミナは「ナビエは皇后として常に努力し、学ぶ姿勢を持っている点が自分と似ていると感じます。違いは……それ以外すべてですね（笑）」とユーモアを交えてコメント。
チュ・ジフンは「演じているので身体的な特徴は同じですが、残念ながらナビエほどの権力も財力も持っていません」と笑いを誘った。
また、現場での雰囲気についての質問には、チュ・ジフンが「現場がうまく回っているときはとてもよく、そうでないときは少し冷たい空気もありましたが、それもまた現場らしさです」とコメント。
イ・セヨンは「共演者の皆さんが本当に優しくて、撮影中もとても温かく迎えてくれました。ラスタは作品内では敵役でも、現実では皆さんに愛されていたと思います。あれ？違いましたっけ？」と愛きょうを見せ、チュ・ジフンとシン・ミナが「合っているよ！」と声をそろえ、現場の和やかさを伝えた。
シン・ミナは本作が初の“宮廷劇”であることに触れ、「最初は少し不安でしたが、ドレスや冠をつけていると自然と態度も変わってきて、その雰囲気を楽しめました」と語った。
最後に、視聴者へのメッセージとして「私たちのキャラクターは葛藤を生み出す存在ではありますが、決して“悪”ではありません。それぞれの純粋な欲望や選択を描いたドラマとして、多くの方に楽しんでいただけると思います」と締めくくった。
「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」は、11月13日に香港ディズニーランドホテルで開催。ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックが主催し、14の国と地域から約400人のメディア関係者が参加。アジア太平洋地域を中心に今後配信予定の注目作を一挙に紹介する大規模な発表会となった。
韓国コンテンツのステージでは、今秋から2026年に配信を控える『捏造された都市』『メイド・イン・コリア』『ゴールドランド』『殺し屋たちの店』シーズン2、『再婚承認を要求します』から主要キャスト＆監督らがステージに登場。新たなリアリティショー『占い師たちの運命バトル』（2026年上期独占配信）、スジ×キム・ソンホ共演のドラマ『幻惑の恋』（2026年下期独占配信）、IU×ビョン・ウソク共演のドラマ『パーフェクト・クラウン（原題）』（2026年上期独占配信）が新たに解禁となった。