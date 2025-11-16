『ドラゴンボール超』ED主題歌のバンドメンバーが事故、ICUで治療 「LACCO TOWER」が現状報告
5人組ロックバンド・LACCO TOWERは15日、キーボードの真一ジェットが交通事故で入院し、集中治療室（ICU）で治療を受けたと明らかにした。バンドの公式サイトで公表した
【画像】5人組バンド「LACCO TOWER」松川ジェットが事故・ICUで治療を報告（全文）
LACCO TOWERは今月7日、「この度、LACCO TOWERおよび松川ジェットのKey.真一ジェットが、11月6日（木）夜に自家用車を運転中、単独事故を起こし、現在集中治療室にて治療を受けております。幸いにも命に別状はございませんが、引き続き経過を慎重に見守る必要がある状況です。そのため、真一ジェットは当面の間、療養に専念させていただくこととなりました」と伝えた。
15日には、怪我の状況を報告。「真一ジェットの容態ですが、この度、集中治療室（ICU）から一般病棟へ移ることができました。幸いにして快方へと向かい、現在は治療とリハビリに向けて一歩ずつ歩みを進めております。万全な状態での復帰を最優先するため、活動再開の時期は医師の指導のもと、引き続き慎重に判断させていただきます」と説明した。
「つきましては、真一ジェットが万全の状態で復帰できるよう、引き続き治療と療養を最優先とし、当面の間4名体制での活動を優先させていただきます。皆様にはご心配、ご迷惑をおかけいたしますが、真一ジェットの回復、そしてLACCO TOWERの活動を変わらず温かく見守って、応援を賜れますと幸いです」と呼びかけた。
LACCO TOWERは、ボーカル・松川ケイスケ、ベース・塩崎啓示（※崎＝たつさき）、ドラム・重田雅俊、キーボード・真一ジェット、ギター・細川大介の5人組。2015年フルアルバム『幸福論』でメジャーデビュー。TVアニメ『ドラゴンボール超』エンディング主題歌「薄紅」などで知られる。松川ケイスケと真一ジェットはユニット「松川ジェット」としても活動する。
