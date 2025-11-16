ノルウェー代表に歓喜の時が近づいている。



ノルウェーは13日に2026ワールドカップ欧州予選でエストニアと対戦し、4-1で勝利。これで予選7連勝となり、W杯出場が決定的となった。



まだ予選最終節で2位イタリアとの試合を残しているが、イタリアとは勝ち点差3に加えて得失点差が17もついている。イタリアに9点差で負けない限り、ノルウェーはW杯出場権を手にできる。



エストニア戦後には、ドレッシングルームでノルウェーの選手たちも大はしゃぎ。『Sky Sport』がその模様をSNSで紹介しているが、SNSでも「おめでとう」との声が多く寄せられている。





Those Norway scenes as they're all but qualified for their first World Cup since 1998pic.twitter.com/2cVAhmaKT1 — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 14, 2025

近年のノルウェーはエースのアーリング･ハーランドを中心に若いタレントが多く出てきており、以前からメジャートーナメントでノルウェーを見たいと考えていたサッカーファンは多かったはずだ。しかし2022W杯、EURO2024は予選を突破できず、苦い思いを味わってきた。ハーランドも2022W杯とEURO2024の予選では怪我で離脱していた期間があり、ノルウェーはハーランド不在時に勝ち点を取りこぼしてしまっていた。しかし今回の2026W杯欧州予選ではハーランドもフル稼働できており、7試合全てで得点を記録。予選7試合で14ゴールと異常な数字を残している。ハーランドが好調を維持し、司令塔のマルティン・ウーデゴーが怪我から復帰すればW杯本大会でも面白いチームとなるだろう。まだ予選最後のイタリア戦が残っているが、ノルウェーは1998年大会以来となるW杯出場が決定的となっている。