ノルウェー代表に歓喜の時が近づいている。

ノルウェーは13日に2026ワールドカップ欧州予選でエストニアと対戦し、4-1で勝利。これで予選7連勝となり、W杯出場が決定的となった。

まだ予選最終節で2位イタリアとの試合を残しているが、イタリアとは勝ち点差3に加えて得失点差が17もついている。イタリアに9点差で負けない限り、ノルウェーはW杯出場権を手にできる。

エストニア戦後には、ドレッシングルームでノルウェーの選手たちも大はしゃぎ。『Sky Sport』がその模様をSNSで紹介しているが、SNSでも「おめでとう」との声が多く寄せられている。

近年のノルウェーはエースのアーリング･ハーランドを中心に若いタレントが多く出てきており、以前からメジャートーナメントでノルウェーを見たいと考えていたサッカーファンは多かったはずだ。しかし2022W杯、EURO2024は予選を突破できず、苦い思いを味わってきた。ハーランドも2022W杯とEURO2024の予選では怪我で離脱していた期間があり、ノルウェーはハーランド不在時に勝ち点を取りこぼしてしまっていた。

しかし今回の2026W杯欧州予選ではハーランドもフル稼働できており、7試合全てで得点を記録。予選7試合で14ゴールと異常な数字を残している。

ハーランドが好調を維持し、司令塔のマルティン・ウーデゴーが怪我から復帰すればW杯本大会でも面白いチームとなるだろう。まだ予選最後のイタリア戦が残っているが、ノルウェーは1998年大会以来となるW杯出場が決定的となっている。