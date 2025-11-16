引退してもサッカーセンスは抜群 ルーニーが番組で見せたバイシクルシュートが綺麗と話題「ルーニーはまだ健在だ」
2021年に現役を退いてからもうすぐ5年。現役時代に比べ、元イングランド代表FWウェイン・ルーニーは体全体が丸くなったようにも感じられる。
しかし、テクニックやサッカーセンスは変わっていないようだ。ルーニーは先日イギリスのスポーツバラエティ番組『A League of Their Own』に出演し、そこで華麗なバイシクルシュートを披露した。
ルーニーはスタジオに用意されたミニコートのセットにて、プレゼンターのロメシュ・ランガナタンからボールを受けると、右足で浮かしてからスムーズにバイシクルシュートへ。これが見事にミニゴールへ突き刺さり、スタジオは拍手に包まれた。
SNS上では「このテクニック、バランス、ルーニーはまだ健在だ」、「まだすごい動けてる」、「ガルナチョのバイシクルより良い」、「まだユナイテッドでプレイしていてほしかった」など、驚きと称賛の声が集まっている。
Wayne Rooney really recreatedfamous derby goal— LiveScore (@livescore) November 15, 2025
Unbelievable tekkerspic.twitter.com/v3fsw2bgNh