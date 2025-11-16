2021年に現役を退いてからもうすぐ5年。現役時代に比べ、元イングランド代表FWウェイン・ルーニーは体全体が丸くなったようにも感じられる。



しかし、テクニックやサッカーセンスは変わっていないようだ。ルーニーは先日イギリスのスポーツバラエティ番組『A League of Their Own』に出演し、そこで華麗なバイシクルシュートを披露した。



ルーニーはスタジオに用意されたミニコートのセットにて、プレゼンターのロメシュ・ランガナタンからボールを受けると、右足で浮かしてからスムーズにバイシクルシュートへ。これが見事にミニゴールへ突き刺さり、スタジオは拍手に包まれた。





Wayne Rooney really recreatedfamous derby goal



Unbelievable tekkerspic.twitter.com/v3fsw2bgNh — LiveScore (@livescore) November 15, 2025

英『The Sun』は、マンチェスター・ユナイテッド時代にマンチェスター・ダービーで決めた伝説のバイシクル弾を思い出す動きだったと取り上げていて、確かに当時とフォームは似ている。SNS上では「このテクニック、バランス、ルーニーはまだ健在だ」、「まだすごい動けてる」、「ガルナチョのバイシクルより良い」、「まだユナイテッドでプレイしていてほしかった」など、驚きと称賛の声が集まっている。