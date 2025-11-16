U-17WÇÕ¤Ç¡È¥Ø¥¹¥¡¼¤ÎÂ©»Ò¡É¥ì¥¤¥¬¥ó¤¬ÌöÆ°Ãæ¡¡¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥¤¥¬¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹U-17WÇÕÀ©ÇÆ
15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Ù¥¹¥È32¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿U-17¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥Ø¥¹¥¡¼»á¤òÉã¤Ë»ý¤Ä17ºÐFW¥ì¥¤¥¬¥ó¡¦¥Ø¥¹¥¡¼¤À¡£
¥ì¥¤¥¬¥ó¤Ï¤³¤ì¤¬Âç²ñ4ÅÀÌÜ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¸«»ö¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¾å¤Î·»¤Ç¤¢¤ë19ºÐMF¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ø¥¹¥¡¼¤âÆ±¤¸¤¯¥Þ¥óC¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿EFLÇÕ¡¦3²óÀï¤Î¥Ï¥À¡¼¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¿¥¦¥óÀï¤Ç·»ÄïÂ·¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÄêÃå¤À¡£
¡ÖÂåÉ½¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î»þ¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÈÀï¤¨¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤Í¡£²Æ¤Ë¤ÏU-21¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤¬²¤½£Áª¼ê¸¢¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¢¤ì¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï1»î¹ç1»î¹ç¤òÃúÇ«¤ËÀï¤¤¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤«¤À¡£ÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ÖÉã¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£ËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡£·»¤ÎÂ¸ºß¤â»Ù¤¨¤À¡£ÌÜÉ¸¤Ï2¿Í¤È¤â¥·¥Æ¥£¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤À¡£»þ¡¹¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·»¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤Î2¿Í¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£1ÂÐ1¤ä¥×¥ì¥¤¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¥¤¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¶ËÃ¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃÄ¹¤¬°ã¤¦¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤ÏÇØ¤¬¹â¤¤Êý¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤È¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤ÏËÍ¤è¤ê¾®ÊÁ¤Çµ¡ÉÒ¤À¡£ËÍ¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤³¤¬1ÈÖ²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÀ°Õ¤ÊÃæ¤Ø¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ò´Þ¤á¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê¡ØGIVE ME SPORT¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇU-17WÇÕ¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£¥ì¥¤¥¬¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âU-18¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç24Àï18¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·»¤Î¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¤âU-21¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤ËÂ³¤¡¢2¿Í¤È¤âAÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
