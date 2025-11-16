社員や部下の退職、メンタル不調などによる休職、職務やメンバーの中での不満の爆発……こうした仕事上でのネガティブなサプライズは、ある日突然訪れるもの。こうした事態を避け、突然の退職や休職などの「前兆」を見逃さないためには、何に気をつければよいのだろうか？※本稿は、株式会社クロスリバー代表取締役社長の越川慎司『一流のマネジャー945人をAI分析してわかった できるリーダーの基本』（日経BP）の一部を抜粋・編集したものです。

ネガティブサプライズは

「適切な対話」で防げる！

突然の退職やメンタル不調、育成機会の損失、メンバー間の摩擦、評価への不満……このようなメンバーのネガティブなサプライズは突然訪れます。

ネガティブサプライズは、リーダーの努力やチームの士気に大きな影響を与えることがありますが、この課題は「適切な対話」で防ぐことができます。

ここでは、リーダーがどのようにして「適切な対話」を実践し、チームの健全な運営を維持するかについて、状況別に具体的な事例を交えて解説していきます。特に、「ネガティブな側面」にフォーカスした際の効果を中心にお伝えしていきましょう。

突然の退職は、その多くが「前兆」を見逃した結果です。

リーダーが日常的に「適切な対話」を心がけていれば、メンバーの内面や将来への展望、抱えている不満を早期に把握し、手を打つことが可能になります。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）