¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀïÎÏ³°¡¦ÉðÅÄæÆÂÀ¤¬´Ú¹ñSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹Æþ¤ê¡¡·èÃÇÍýÍ³¤Ï¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÉðÅÄæÆÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡Ê£Ë£Â£Ï¡Ë¤Î£Ó£Ó£Ç¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££Ë£Â£Ï¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤«¤é¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¯¥©¡¼¥¿¡¼À©¡×¤òÆ³Æþ¡£¸µÍè¡¢£Ë£Â£Ï³ÆµåÃÄ¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò£³¿Í¤Þ¤ÇÊÝÍ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¯¥©¡¼¥¿¡¼À©¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¥¢¥¸¥¢¡¢¹ë½£ÀÒÁª¼ê¤Ë¸Â¤ê¡¢ÊÌ¤Ë£±¿Í¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢ÏÈ¡×¤Ç£Ó£Ó£Ç¤¬³ÍÆÀ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Ó£Ç¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç£×£Â£Ã½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ë£Î£Ð£ÂÄÌ»»£¶£¶¾¡±¦ÏÓ¤ÎÆ°¸þ¤ò¤«¤Í¤ÆÃí»ë¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¸å¤¹¤°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï£²£´Ç¯£´·î¤Ë±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓºÆ·ú½Ñ¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢Ä¾¶á£²¥·¡¼¥º¥ó°ì·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£¹·î¤ÎÆó·³Àï¤Ç¤ÏºÇÂ®£±£´£¹¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤é¤Î²óÉüÅÓÃæ¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Î½ÐÎÏ½½Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤â´°Á´Éü³è¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ³¤³°»Ö¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿£³£²ºÐ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÍèµ¨¹½ÁÛ³°¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿µåÃÄ¡×¤ò¿·Å·ÃÏ¤Ë¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££Ó£Ó£Ç¤È¤Î·ÀÌó¤Ë±ï¤ò´¶¤¸¡¢´Ú¹ñ¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹©Æ£¸ø¹¯¸µ´ÆÆÄ¤é¤¬Æ±À¤Âå¤ÎÀé²ì¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë°Ê¾å¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¡££±£µ£µ¥¥í¤Ï½Ð¤»¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ëÉðÅÄ¡£Îà¤Þ¤ì¤ÊÀøºßÇ½ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£