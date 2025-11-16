¤¨¡¢¤³¤ì¤¬¡È¿Í´Ö¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¡Ä¡©BTS¡¦V¡¢°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¤Î¡Ö´éÅ·ºÍ¡×¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÇ®¶¸¡ÚPHOTO¡Û
BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎV¤¬¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»£±Æ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛV¡¢À°·Á³°²Ê°å¤¬Áª¤Ö¡ÖK-POPÂåÉ½¥Ó¥¸¥å¡×1°Ì
V¤Ï11·î14Æü¸á¸å¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÊ£¿ô¤Î»£±Æ¸½¾ì¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥¥à¥Æ¥£¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¥à¥Æ¥£¥ë¡×¤Ï¡¢V¤ÎËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Î¡Ö¥¥à¡×¤È¡¢Èà¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTIRTIR¡Ê¥Æ¥£¥ë¥Æ¥£¥ë¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°¦¾Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Æ¤ÓÌ¾¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÇV¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥ì¥Ã¥É¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¶¯Îõ¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¿²Å¾¤ó¤À»ÑÀª¤äºÂ¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥º¤Ç¤âÍð¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤»¡¢V¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤¤´ãº¹¤·¤ÈÅÔ²ñÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢´ÓÏ½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¥à¥Æ¥£¥ë¡¢¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö´éÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬´°àú¤½¤Î¤â¤Î¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë´¶Ã²¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£