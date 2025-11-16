¡Ö¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É²Î¼ê¤¬´Ú¹ñ¤Ø¡ª¡×¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î½éÍè´Ú¸ø±é¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¡Ö80Ç¯Âå¤ÎÂç½°Ê¸²½¤ò¾ÝÄ§¡×
¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬½é¤Î´Ú¹ñ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡ÈÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¡É¤ËÊÑ¿È¡ª
¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ï2026Ç¯2·î22Æü¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç45¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È´Ú¹ñ¸ø±é¡ÖSing¡ªSing¡ªSing¡ª in KOREA¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬´Ú¹ñ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤À¡£
1980Ç¯¤Ë¡ØÍçÂ¤Îµ¨Àá¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ØÀÄ¤¤¥µ¥ó¥´¾Ì¡Ù¡Ø²Æ¤ÎÈâ¡Ù¡ØÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¡¢¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£
À¶½ã¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È³Î¸Ç¤¿¤ë²Î¾§ÎÏ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¡ÈÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥È¡É¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎ®¹Ô¤µ¤»¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë1980Ç¯Âå¤ÎÆüËÜÂç½°Ê¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¡£
1980¡Á1988Ç¯¤Ë¤Ï24¶ÊÏ¢Â³¤Ç¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤òÃ£À®¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥»¡¼¥ë¥¹¤Ï3000ËüËçÄ¶¤¨¡£Èà½÷¤Î³Ú¶Ê¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤â¹¤¯°¦¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ï¥Ë¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ïº£²ó¡¢45¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÀé½©³Ú¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¸ø±é¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£