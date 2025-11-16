インパクトは点ではなく“ゾーン”をイメージ！人気コーチが解説

アプローチの2大ミスといえばトップとダフりだが、この原因は「点でインパクトしよう」とする意識にある。

「インパクトは最下点ではなく"最下ゾーン"をイメージして打つと2つのミスが激減しますよ」とアッキーコーチ。"最下ゾーン"とは何か？どうやって作るのかを伝授する。

アプローチは「ボール→右足前、スタンス→オープン」で打つ

この理由わかりますか？

アプローチは「ボールを右足前にしてオープンスタンスで構える」と教わる。これはアプローチのスタンダードな構え方としては合っているが、多くの人はこの言葉だけを覚えていて、なぜそうするのかの意味がわかっていない人がほとんどだ。これらの意味を理解することが”最下ゾーン”を作る第一歩になる

①ボールを右足前にセット→ダウンブローに打てる

ボールを体の中心から右足前にセットするときは真横にズラすのではなく、体に近づけるように右手前にズラす。スイングは円軌道になっているので、ボールも円軌道に合わせてズラさないとボールまでの距離が遠くなってしまう。正しい右足前にセットすると、軌道は自然とダウンブローになる

②オープンスタンスで構える→フェースが正面を向く

①でボールを右足前にセットすると、フェースは右を向く。オープンスタンスにするのは、その向きを直すため。右を向いてしまったフェースを、スタンスの向きを変えて正面に向けるのだ。右を向いたままだと、ボールが右へ飛んでしまう

ゾーン内ならどこでもミートできる魔法のインパクトです！

最下点は横に動くわけではない

○ 体を中心にアークを描けば接地点と最下点がそろう（ピンク）

×左足に体重をかけすぎるとダフるアークになってしまう（水色）

最下ゾーンを作るためにも、まずはスイングの接地点と最下点を理解することが大切です。アプローチで一度ダフってしまうと、またダフるのが怖くて、体重を左にかけて最下点の位置を左に移動して防ごうとする。しかし、これは間違いです。

上の図を見てください。ピンクの円がきれいにインパクトできたときのスイングアークで、水色の円が体重を左にかけすぎたときのスイングアークです。左に体重をかけると円軌道は左に水平に移るのではなく、最下点が地下に潜ってしまう。するとへッドの接地点は右に移動し、ボールよりはるか手前に当たる大ダフリになってしまいます。

こうならないコツが”最下ゾーン”です。インパクトを点ではなく、地上のボール前後に線（ゾーン）にする。それには、接地点と最下点を同じ高さにする必要があります。最下点が地下に潜らないスイングを身につけましょう。

入射角を緩くすればボールの前後に“最下ゾーン"ができる

ひとつ上の図の円軌道のなかでは、わかりやすいように接地点と最下点を点で重ねているが、インパクトを点にしてしまうとミスしやすいので、上の写真の線のように「ゾーン」でイメージする。できるだけ緩やかな円弧を描くようにして、接地点と最下点の高低差をなくすることが大切。ボール前後でヘッドをなるべく低く動かし続けるゾーンを作ろう

左足体重にすると最下点は地中になる

体重を左に乗せすぎてしまうと、クラブの入射角がキツくなる。クラブが地面に刺さるような打ち方になるので、ダフリの危険性が高くなる

レッスン=アッキー永井

●永井研史（ながい・あきふみ）/1987年生まれ、神奈川県出身。アメリカに留学していた高校時代にゴルフに出会う。エースゴルフクラブ赤坂などでレッスンするほか、YouTube「キャンバスゴルフ」も配信中

写真=田中宏幸

協力=内原カントリー倶楽部（PGM）