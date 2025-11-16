セサミストリート「アビー」×サンリオ「キキララ」の“ゆめかわ”コラボにキュン！限定グッズ＆カフェメニューを全紹介
世界で唯一のセサミストリートの物販・カフェ・ワークショップを複合したオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、「アビー」とサンリオキャラクター「リトルツインスターズ」との初コラボが実現！アビー、キキ、ララの3人が仲良く遊ぶ様子をモチーフにした限定グッズやカフェメニューが、2025年11月20日(木)より登場する。
【写真】「アビー×リトルツインスターズ」コラボグッズをすべて見る
■パステルカラー＆ふわふわのファーにキュンッ！
まず絶対にチェックしたいのが、思わず頬ずりしたくなるふわふわファーアイテム。「ファーバッグ」(5720円)は、心地よい手触りのファー素材を使用し、ライトピンクとラベンダーの2色展開。フロントにはアビー、キキ、ララが並ぶ星型ワッペンを配し、背面にもさりげない星の刺しゅうがあしらわれているというディテールの細かさ！お財布やペットボトルも収まる絶妙なサイズ感で、ちょっとしたおでかけに大活躍してくれる。
「ファーポーチ」(3410円)は、星型シルエットがとにかくキュート。ファスナーの引き手には星型チャーム、サイドにはゴールドチェーン付きで、手持ちのバッグにつけてチャーム感覚でも楽しめる。ファーバッグとセットで持てば、統一感のあるコーディネートが完成。
「ファーノート」(3960円)は、ふわふわファーの表紙が印象的なB6サイズのノート。中面にはキャラクターたちが飛び回って遊ぶイラストがあしらわれ、アビーのリボンをイメージしたブルーとパープルのしおり付き。毎日のメモや日記が特別な時間になりそう。
■透け感シュシュ＆キラキラヘアアクセで気分もアップ
ヘアアクセサリーで注目したいのが、アビー、キキ、ララが広い空で遊ぶ様子を透け感ある生地にプリントした「シアープリントシュシュ」(2970円)。ピンクからパープル、ミントグリーンからパープルへと移ろうグラデーションカラーが、まるで空のうつろいを表現したような幻想的な仕上がり。クシュっとまとめるたびに異なる表情を見せてくれる。
「ラメアクリルヘアクリップセット」(2750円)は、3人のキャラクターのヘアクリップがセットに。ぷっくりとしたドロップのような風合いとキラキラのラメ感が存在感抜群で、3つ並べても1つずつ付けても楽しめる。
「ヘアポニー」(2750円)は、星型クッションが目を引くデザイン。アビーの大切なカエルの人形「プリンス」とリトルツインスターズの世界を彩る「ユニコーン」のチャームが動くたびに揺れて、ストーリー性のある愛らしさを演出してくれる。
■スマホケース＆グリップで毎日をかわいく彩る
日常使いのスマホアイテムも充実のラインナップ。「スマホケース」(3630円)は、それぞれ異なるイラストで3人が遊んでいる様子を表現した3種類のデザインをラインナップ。中のラメシートを取り外せる2WAY仕様で、気分に合わせてアレンジできるのがうれしい。対応機種はiPhone15/14/13。
「スマホケースグリップ」(3190円)は、星型モチーフの中にキキ、ララをイメージしたお星さまとビーズがしゃかしゃかと動く遊び心満載のデザイン。スマホを持つときにフィットする使い心地と、スタンドとしても機能する便利さを兼ね備えている。
「ビーズストラップ」(4510円)は、ぷっくりとした雲やパステルカラーのお星さま、上品なパール調のビーズを組み合わせた華やかな仕上がり。アクリルチャームにはつるんとしたオーロラ加工が施され、光の当て方でさまざまな表情を見せてくれる。
「ホロ加工ステッカー」(770円)は、イエロー、ライトブルー、ラベンダーの3種類。淡いパステルカラーにキラキラのホロ加工が心をくすぐるデザインで、パソコンやノートに貼ったり、スマホケースに挟んだりして楽しめる。
■おうち時間を特別に。“ゆめかわ”ルームウェア
「ルームウェア(Tシャツ&ショートパンツSET)」(9350円)は、締め付け感のないゆったりシルエットで、おうち時間を心地よく過ごせる。やわらかなライトピンクとラベンダーの2色展開で、フロントにはカラーごとに異なるアートをプリント。左袖とパンツの裾には、コラボロゴとアビー＆ララの大切なステッキをさりげなくあしらい、細部までこだわりが光る。
■フォトジェニックな限定カフェメニューもチェック
3人をモチーフにした、見た目にも楽しいカフェメニューも見逃せない。
セサミストリートマーケットで大人気のドーナツメニューに、見た目からときめきあふれる「お星さまドーナツ」(590円)が登場。ふんわり自家製イースト生地をカラーチョコレートでコーティングし、甘酸っぱいストロベリーチーズクリームをたっぷりサンド。仕上げにはカラーチョコレートに合わせたガナッシュとアラザン、コラボロゴ入りモナカをトッピングした、まさにスペシャルな一品。ブルー、ピンク、イエローの3色から選べて、どれにしようか迷ってしまいそう。
「ドーナツポップ」(590円)は、プチドーナツに5種類のチョコレートをコーティング。アラザンやフリーズドライフルーツ、カラフルスプリンクルなど、食感や味わいのアクセントを楽しめるトッピングがうれしい。アビー、キキ、ララの姿が描かれたコラボ限定ボックスも、思わず持ち帰りたくなる愛らしさ。
「バナナスプリット」(1280円)は、アメリカの伝統デザートをコラボ限定バージョンにアレンジした豪華な一皿。バナナまるごと1本に、ストロベリーやマンゴーの果肉を贅沢にトッピング。アビー、キキ、ララのモナカをのせて、まるで雲の上で3人が仲良く遊んでいるかのような、見た目にも楽しい仕上がりに。ホイップやチョコレートソースとの相性も抜群で、最後のひとくちまで飽きずに楽しめる。
「スペシャルロイヤルミルクティー」(950円)は、自家製ロイヤルミルクティーに雲のようなふわふわメレンゲと濃厚ストロベリーアイスを重ねたボリューム満点のドリンク。お星さまチョコレートのトッピングも心をくすぐる。
「キャラクターラテ」(650円)は、毎回好評の定番メニューのコラボ限定デザイン。アビー、キキ、ララが楽しそうに遊ぶ様子を描いた2種類から選べ、ホット・アイス両方が用意されているのもうれしい。
■池袋店限定！コンセプトカフェで360度アビー＆キキララに囲まれる体験を
2025年11月20日(木)〜12月3日(水)の期間中、池袋サンシャインシティ店のカフェエリアが、アビー×リトルツインスターズ一色のコンセプトカフェに大変身！店内装飾やフォトスポットなど、360度どこを見てもキャラクターたちに囲まれた夢のような空間で、贅沢なカフェタイムを過ごそう。
■ワークショップ＆グリーティングイベントも開催
2025年11月22日(土)には池袋店で、大人気ワークショップ「大好きなキャラクターのドーナツを作ろう！」のスペシャルバージョンを開催。今回は、アビーのキャラクタードーナツに加え、ワークショップ初となる星型ドーナツづくりに挑戦できる。
さらに、アビー＆リトルツインスターズに会えるグリーティングイベントも、2025年11月22日(土)に池袋店、2025年11月23日(日)に豊洲店で実施される。コラボレーションを記念したスペシャルな機会をお見逃しなく。
「アビー×リトルツインスターズ」コラボレーションコレクションは、2025年11月20日(木)より池袋サンシャインシティ店、アーバンドックららぽーと豊洲店、およびオフィシャルオンラインストアにて発売。池袋店は専門店街アルパ1階、豊洲店はサウスポート1階に位置しているから、お買い物ついでに立ち寄りやすい。カフェメニューは店舗のみの販売となるので、限定メニューを楽しみたい人は足を運んでみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2025 Sesame Workshop
【写真】「アビー×リトルツインスターズ」コラボグッズをすべて見る
■パステルカラー＆ふわふわのファーにキュンッ！
まず絶対にチェックしたいのが、思わず頬ずりしたくなるふわふわファーアイテム。「ファーバッグ」(5720円)は、心地よい手触りのファー素材を使用し、ライトピンクとラベンダーの2色展開。フロントにはアビー、キキ、ララが並ぶ星型ワッペンを配し、背面にもさりげない星の刺しゅうがあしらわれているというディテールの細かさ！お財布やペットボトルも収まる絶妙なサイズ感で、ちょっとしたおでかけに大活躍してくれる。
「ファーポーチ」(3410円)は、星型シルエットがとにかくキュート。ファスナーの引き手には星型チャーム、サイドにはゴールドチェーン付きで、手持ちのバッグにつけてチャーム感覚でも楽しめる。ファーバッグとセットで持てば、統一感のあるコーディネートが完成。
「ファーノート」(3960円)は、ふわふわファーの表紙が印象的なB6サイズのノート。中面にはキャラクターたちが飛び回って遊ぶイラストがあしらわれ、アビーのリボンをイメージしたブルーとパープルのしおり付き。毎日のメモや日記が特別な時間になりそう。
■透け感シュシュ＆キラキラヘアアクセで気分もアップ
ヘアアクセサリーで注目したいのが、アビー、キキ、ララが広い空で遊ぶ様子を透け感ある生地にプリントした「シアープリントシュシュ」(2970円)。ピンクからパープル、ミントグリーンからパープルへと移ろうグラデーションカラーが、まるで空のうつろいを表現したような幻想的な仕上がり。クシュっとまとめるたびに異なる表情を見せてくれる。
「ラメアクリルヘアクリップセット」(2750円)は、3人のキャラクターのヘアクリップがセットに。ぷっくりとしたドロップのような風合いとキラキラのラメ感が存在感抜群で、3つ並べても1つずつ付けても楽しめる。
「ヘアポニー」(2750円)は、星型クッションが目を引くデザイン。アビーの大切なカエルの人形「プリンス」とリトルツインスターズの世界を彩る「ユニコーン」のチャームが動くたびに揺れて、ストーリー性のある愛らしさを演出してくれる。
■スマホケース＆グリップで毎日をかわいく彩る
日常使いのスマホアイテムも充実のラインナップ。「スマホケース」(3630円)は、それぞれ異なるイラストで3人が遊んでいる様子を表現した3種類のデザインをラインナップ。中のラメシートを取り外せる2WAY仕様で、気分に合わせてアレンジできるのがうれしい。対応機種はiPhone15/14/13。
「スマホケースグリップ」(3190円)は、星型モチーフの中にキキ、ララをイメージしたお星さまとビーズがしゃかしゃかと動く遊び心満載のデザイン。スマホを持つときにフィットする使い心地と、スタンドとしても機能する便利さを兼ね備えている。
「ビーズストラップ」(4510円)は、ぷっくりとした雲やパステルカラーのお星さま、上品なパール調のビーズを組み合わせた華やかな仕上がり。アクリルチャームにはつるんとしたオーロラ加工が施され、光の当て方でさまざまな表情を見せてくれる。
「ホロ加工ステッカー」(770円)は、イエロー、ライトブルー、ラベンダーの3種類。淡いパステルカラーにキラキラのホロ加工が心をくすぐるデザインで、パソコンやノートに貼ったり、スマホケースに挟んだりして楽しめる。
■おうち時間を特別に。“ゆめかわ”ルームウェア
「ルームウェア(Tシャツ&ショートパンツSET)」(9350円)は、締め付け感のないゆったりシルエットで、おうち時間を心地よく過ごせる。やわらかなライトピンクとラベンダーの2色展開で、フロントにはカラーごとに異なるアートをプリント。左袖とパンツの裾には、コラボロゴとアビー＆ララの大切なステッキをさりげなくあしらい、細部までこだわりが光る。
■フォトジェニックな限定カフェメニューもチェック
3人をモチーフにした、見た目にも楽しいカフェメニューも見逃せない。
セサミストリートマーケットで大人気のドーナツメニューに、見た目からときめきあふれる「お星さまドーナツ」(590円)が登場。ふんわり自家製イースト生地をカラーチョコレートでコーティングし、甘酸っぱいストロベリーチーズクリームをたっぷりサンド。仕上げにはカラーチョコレートに合わせたガナッシュとアラザン、コラボロゴ入りモナカをトッピングした、まさにスペシャルな一品。ブルー、ピンク、イエローの3色から選べて、どれにしようか迷ってしまいそう。
「ドーナツポップ」(590円)は、プチドーナツに5種類のチョコレートをコーティング。アラザンやフリーズドライフルーツ、カラフルスプリンクルなど、食感や味わいのアクセントを楽しめるトッピングがうれしい。アビー、キキ、ララの姿が描かれたコラボ限定ボックスも、思わず持ち帰りたくなる愛らしさ。
「バナナスプリット」(1280円)は、アメリカの伝統デザートをコラボ限定バージョンにアレンジした豪華な一皿。バナナまるごと1本に、ストロベリーやマンゴーの果肉を贅沢にトッピング。アビー、キキ、ララのモナカをのせて、まるで雲の上で3人が仲良く遊んでいるかのような、見た目にも楽しい仕上がりに。ホイップやチョコレートソースとの相性も抜群で、最後のひとくちまで飽きずに楽しめる。
「スペシャルロイヤルミルクティー」(950円)は、自家製ロイヤルミルクティーに雲のようなふわふわメレンゲと濃厚ストロベリーアイスを重ねたボリューム満点のドリンク。お星さまチョコレートのトッピングも心をくすぐる。
「キャラクターラテ」(650円)は、毎回好評の定番メニューのコラボ限定デザイン。アビー、キキ、ララが楽しそうに遊ぶ様子を描いた2種類から選べ、ホット・アイス両方が用意されているのもうれしい。
■池袋店限定！コンセプトカフェで360度アビー＆キキララに囲まれる体験を
2025年11月20日(木)〜12月3日(水)の期間中、池袋サンシャインシティ店のカフェエリアが、アビー×リトルツインスターズ一色のコンセプトカフェに大変身！店内装飾やフォトスポットなど、360度どこを見てもキャラクターたちに囲まれた夢のような空間で、贅沢なカフェタイムを過ごそう。
■ワークショップ＆グリーティングイベントも開催
2025年11月22日(土)には池袋店で、大人気ワークショップ「大好きなキャラクターのドーナツを作ろう！」のスペシャルバージョンを開催。今回は、アビーのキャラクタードーナツに加え、ワークショップ初となる星型ドーナツづくりに挑戦できる。
さらに、アビー＆リトルツインスターズに会えるグリーティングイベントも、2025年11月22日(土)に池袋店、2025年11月23日(日)に豊洲店で実施される。コラボレーションを記念したスペシャルな機会をお見逃しなく。
「アビー×リトルツインスターズ」コラボレーションコレクションは、2025年11月20日(木)より池袋サンシャインシティ店、アーバンドックららぽーと豊洲店、およびオフィシャルオンラインストアにて発売。池袋店は専門店街アルパ1階、豊洲店はサウスポート1階に位置しているから、お買い物ついでに立ち寄りやすい。カフェメニューは店舗のみの販売となるので、限定メニューを楽しみたい人は足を運んでみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2025 Sesame Workshop