◇ラグビーリポビタンDツアー2025 日本 23―24 ウェールズ（2025年11月15日 ウェールズ・カーディフ）

世界ランキング13位の日本は、同12位のウェールズに23―24（前半7―7）で敗れた。強豪国に挑む5連戦。オーストラリア、南アフリカ、アイルランドに続いて4連敗となった。次戦は22日に同11位のジョージアと対戦する。

前半6分、ウェールズがゴール前ラインアウトからの速攻で先制トライ。日本は同15分、ハイボールのこぼれ球から攻撃を展開してFB矢崎由高（21＝早大）のパスを受けたWTB石田吉平（25＝横浜）がトライを決めた。その後、LOエピネリ・ウルイヴァイティ（29＝相模原）とNo・8マキシ・ファウルア（28＝東京ベイ）が同時にシンビンとなって13人で戦う時間帯もあったが、なんとかしのいで7―7で折り返した。

後半8分、SO李承信（24＝神戸）が約30メートルのペナルティーゴール（PG）を決めて勝ち越し。その後はNo・8マキシのトライなど互いに点を取り合うシーソーゲームとなった。2点リードの23―21で迎えた後半ロスタイム、自陣でペナルティーを与えて相手にPGを決められた。

最後の最後に逆転負けを喫し、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（65）は「勝たないといけない試合だった。ひどい気分」と悔しさをあらわに。両チーム計4枚のイエローカードとレッドカードが出たことについては「シンビンの状況がひどくなっている。故意のファールではないのにそういう判断されている。一貫性のなさがラグビーを台なしにしている」とレフリーへの不満を漏らす場面もあった。

No・8マキシは、前半にイエローカードによる10分間の退場、後半には一時逆転となるトライ。「本当に悔しい。本当に勝ちたかった」と試合を振り返り「規律のところを反省して次に生かします」と修正を誓った。前半にトライを決めたWTB石田は「成長できていると感じているけど、結果が伴っていないのは申し訳なく思っている」と感想を述べた。