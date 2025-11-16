5人組バンド「LACCO TOWER」の公式サイトが15日に更新され、自動車運転中に単独事故を起こし、入院治療を受けているキーボードの真一ジェットについて、集中治療室から一般病棟に移ったことを報告した。

真一ジェットは6日夜に自家用車を運転中、単独事故を起こし、病院に搬送。命に別状はないものの、集中治療室にて治療を受けているとしていた。

この日、バンドの公式サイトで「先日、お知らせしたKey.真一ジェットの事故による怪我について、現在の状況をご報告いたします。まずは、多くの方々より連日温かいお見舞いのメッセージを頂戴し、メンバー・スタッフ一同、心より感謝申し上げます」と感謝。そのうえで「真一ジェットの容態ですが、この度、集中治療室（ICU）から一般病棟へ移ることができました」と報告した。

「幸いにして快方へと向かい、現在は治療とリハビリに向けて一歩ずつ歩みを進めております」と現状を明かし、「万全な状態での復帰を最優先するため、活動再開の時期は医師の指導のもと、引き続き慎重に判断させていただきます」と記した。

「つきましては、真一ジェットが万全の状態で復帰できるよう、引き続き治療と療養を最優先とし、当面の間4名体制での活動を優先させていただきます。皆様にはご心配、ご迷惑をおかけいたしますが、真一ジェットの回復、そしてLACCO TOWERの活動を変わらず温かく見守って、応援を賜れますと幸いです」と記した。