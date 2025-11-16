¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡ÖÁ´¤¯¿·¤·¤¤ºîÉÊ¡×¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Ï½é¤Î°Ìò¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×
¢£¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ 2025¡×
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç±é¤Î¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡ÊEXO D.O.¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Ï¡ÈÁ´¤¯¿·¤·¤¤ºîÉÊ¡É¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¡È°Ìò¡É¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2017Ç¯¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Î±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØÁàºî¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤Î¸¶°Æ¤ò¡¢¿·¤¿¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¶§°ÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢½ª¿È·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢ÀäË¾¤ÎÃæ¤ÇÆ±¤¸¶¶ø¤Î¼ü¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£Á´¤Æ¤ÏÆæ¤ÎÃË¥è¥Ï¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÊÌ©¤Ë»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿±¢ËÅ¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Ï¡Öº£ºî¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØÁàºî¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Æ±¤¸À¤³¦´Ñ¤Ç¤¹¤¬ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤âÀßÄê¤â°Û¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬¥Æ¥¸¥å¥ó¤ÎÌÜÀþ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Èà¤Î´¶¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢»£±Æ¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤¬±é¤¸¤¿¥è¥Ï¥ó¤Ï¡¢ÍµÊ¡¤Ê¸ÜµÒ¤Î¤¿¤á¤Ëºá¤ò¤Í¤¸¶Ê¤²¡¢Â¾¿Í¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤ëÎä¹ó¤ÊÃË¡£°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Ï¡Ö¶²¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤í¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡È¤³¤ÎÌò¤ò¤É¤¦±é¤¸¤ë¤«¡É¡È¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä°áÁõ¤Ê¤É³°¸«¤â´ÆÆÄ¤È²¿ÅÙ¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éºÙ¤«¤¯µ¤¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µÓËÜ¤ËÃé¼Â¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡ÈËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¤Ï·ù¤ÊÅÛ¤À¡É¤È»×¤ï¤»¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡È¤â¤¦½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡É¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ù¤ï¤ìÌò¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ 2025¡×¤Ï¡¢11·î13Æü¤Ë¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¡£¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¼çºÅ¤·¡¢14¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÌó400¿Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤¬»²²Ã¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ëº£¸åÇÛ¿®Í½Äê¤ÎÃíÌÜºî¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¯É½²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢º£½©¤«¤é2026Ç¯¤ËÇÛ¿®¤ò¹µ¤¨¤ë¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¡Ø¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥³¥ê¥¢¡Ù¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¥é¥ó¥É¡Ù¡Ø»¦¤·²°¤¿¤Á¤ÎÅ¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢¡ØºÆº§¾µÇ§¤òÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡Ù¤«¤é¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¡õ´ÆÆÄ¤é¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¿·¤¿¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ØÀê¤¤»Õ¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¡Ê2026Ç¯¾å´üÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¡¢¥¹¥¸¡ß¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¶¦±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¸¸ÏÇ¤ÎÎø¡Ù¡Ê2026Ç¯²¼´üÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¡¢IU¡ß¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¶¦±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê2026Ç¯¾å´üÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
