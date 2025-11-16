中国政府外交部は14日夜、現在の日本は中国人にとって極めて危険として、自国民に向けて日本への渡航を自粛するよう呼びかけた。すると台湾では、インターネットに「中国人は行かないで。危険は私たちが引き受ける」といった投稿が相次いだ。台湾メディアや米国に拠点を置く華字メディアの世界日報などが伝えた。

在日中国大使館も公式サイトで「重要通知」として、日本への渡航を自粛するよう中国語で呼びかけた。理由としては「今年に入ってから、日本社会の治安は不安定で、中国公民を狙った違法犯罪事件が多発し、在日中国公民が襲撃される事件も多数発生している」「最近、日本の指導者が台湾に関する露骨な挑発的言論を公然と発表した。日中間の人的交流の雰囲気を著しく悪化させ、日本にいる中国公民の人身と生命の安全に重大なリスクをもたらしている」と論じた。

日本旅行の達人として知られる林氏璧氏はSNSに「日本はとても危険、私たちが行けばいい」と投稿した。すると多くのネットユーザーが同調して「本当に大きな朗報だ」「私は日本へ飛んで行って静けさを楽しみたい」「航空券を買った。ありがとう中国外交部」などとコメントした。

その他にも、「私は奈良の鹿に代わって感謝する」「今日から禁止なのか？ お願いだから早く！」「日本は本当に危険。（中略）お願いだから中国人は行かないで、危険は私たちが引き受ける」「中国にいるのが最も安全、（共産）党はあなたたちのためにある」「今回は中国外交部を支持する」「日本は超危険。1回行けばお金がたくさん消える！ だから私に行かせて」といった投稿が殺到している状態だ。（翻訳・編集/如月隼人）