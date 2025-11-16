「ほんと絵になる」JOY、モデル美人妻との買い物ショットに「羨ましい」「素敵なご夫婦」の声！
モデルでタレントのJOYさんは11月13日、自身のInstagramを更新。モデルの妻との買い物ショットを披露しました。
【写真】JOY、モデル美人妻との買い物ショット！
夫婦2人でショーケースをのぞき込んだり、互いが贈りあったギフトを手にほほ笑みあったり、仲の良さが伝わる写真ばかり。麻衣さんは「迷いに迷ってマルコム ベッツのジュエリー」を選び、JOYさんは「僕はカードケース頂いちゃいました！」と互いにうれしいプレゼント交換になったようです。
この投稿にコメントでは「素敵なご夫婦です」「羨ましいです」「ほんと絵になるご夫婦」「まいちゃんの幸せそうな顔がこちらも幸せになる〜〜」「CMきますねー！」との声が寄せられています。
ファンからは「うちの旦那にもJOY君見習ってほしい」「まいちゃんへの愛がとっても伝わってきました」「ご家族仲良しで素敵ファミリーですね」「JOYさんは人として素晴らしい」「キラキラ投稿眩しすぎるぜ…！！」と称賛の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)
【写真】JOY、モデル美人妻との買い物ショット！
「愛してやまない麻衣ちゃんへのギフト探し」JOYさんは「愛してやまない麻衣ちゃんへのギフト探しをするためにバーニーズ ニューヨーク銀座本店に行ってきたよー！」とつづり、5枚の写真を投稿。モデルでタレントの妻・わたなべ麻衣さんと「バーニーズ ニューヨーク銀座本店」で買い物をする様子を披露しています。
この投稿にコメントでは「素敵なご夫婦です」「羨ましいです」「ほんと絵になるご夫婦」「まいちゃんの幸せそうな顔がこちらも幸せになる〜〜」「CMきますねー！」との声が寄せられています。
「うちの旦那にもJOY君見習ってほしい」JOYさんは、10月13日の投稿では麻衣さんの誕生日を娘と3人でお祝いする家族ショットを披露。誕生日のお祝いで行った熱海旅行を満喫する写真と共に、「仕事や子育てに取り組むその姿を日々見ていると尊敬が止まらないのよね。かっこいい」と麻衣さんへの感謝の気持ちをつづっています。
ファンからは「うちの旦那にもJOY君見習ってほしい」「まいちゃんへの愛がとっても伝わってきました」「ご家族仲良しで素敵ファミリーですね」「JOYさんは人として素晴らしい」「キラキラ投稿眩しすぎるぜ…！！」と称賛の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)