東京は社会全体が恐ろしいほど静か―中国サイト

中国のサイトに14日、「東京は社会全体が恐ろしいほど静か」と題する文章が掲載された。以下はその概要。

朝、外に出た瞬間、冷たさを感じた。東京はもう晩秋、初冬を迎えている。

どこに行くか決めていなくて適当にバスに乗った。どうやら池袋行きのようだ。この地名はよく知っている。ちょっと行ってみることにした。

バスのいいところは外の景色を楽しめることだ。東京の地下鉄網は発達していて人が多く、バスは路線も人も少ない。登校する小学生を見掛けたが、ほぼ親の付き添いはない。全員が帽子を被っているのはなぜなんだろう。

中学生はまだ短パン姿で寒さの中震えていた。この奇妙なスタイルがどうしてはやっているのか分からない。上は薄手のダウン、下は短パンだ。香港でも流行しているが、「若者は脚を少し冷やした方がより健康になる」ということなのか。

私は不動産への情熱を変えることができず、どこへ行っても家を見てしまう。日本の家は大きくないようだ。価格は確かに香港より安い。どう形容すればいいか分からないが、東京の家にはもの寂しい工業団地のような雰囲気がある。市街地に大規模な住宅団地はあまりなく、公園や大学を除くと緑地も多くない。路地が入り組んでいて、曲がるとまた別の一戸建てに出会う。こうした街並みは好きとも嫌いとも言いにくい。

最も強く感じたのが東京は静かすぎるということだ。社会全体が重苦しく、人々は声を潜めて急ぎ足で歩いている。地下鉄の中は死んだような静寂さ、針が落ちる音さえ聞こえそうだ。

人と人の距離が保たれていて、バスで2人掛けの席が空いていても立っていることを選ぶ人がいる。これがいかにも「日本」だ。今の日本人の性格はどんな経験によって形成されたのだろう。

空腹でたまらず、地下鉄のパン屋で朝食を食べた。支払いはパン2個で460円、人民元では23元ぐらい。座って食べられる席の多さに驚いた。東京の広い道路や広い店内は香港よりずっとぜいたくに感じる。

香港の特徴は街中に座って休める公共スペースがほとんどないこと、商業施設でテイクアウトだけの店が多いことだ。日本の特徴は街のどこに行ってもごみ箱が見つからないこと。私は1日分のごみをバッグに入れてホテルに持ち帰った。

池袋の次、二つ目に行ったのは皇居だ。タイの王宮のような輝きを想像していたが、実際に見たのは冷ややかな感じの庭園だけだった。全体的にもの悲しさを感じたものの、これもまた日本らしい。

三つ目は東京大学に行った。キャンパスは北京大学と同様に美しく、まるで公園のよう。グラウンドでは男子学生が走っていて、青春に近づいたような気になった。

四つ目は上野公園、五つ目は温泉施設に行った。上野公園には東大から歩いて行き、上野では焼肉を食べて服も買った。歩き疲れたので温泉施設でお湯に漬かり、サウナにも入った。少し眠ってからホテルに戻り、たまっていた仕事を片付けた。それから銀座をぶらっと歩いて、文章を書いた。勤勉なミツバチのように一時もじっとしていられない。

私は明日はどこに行き、どんなことに出会えるのだろう。箱に入ったチョコレートキャンディーの味が分からないのと同じように、明日という日もいっぱいの想像をもたらす。（翻訳・編集/野谷）