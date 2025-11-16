「コメダ珈琲店」×「ドムドムハンバーガー」が初コラボ！ どむぞうくんグッズが詰まった“福袋”発売決定
「コメダ珈琲店」は、11月12日（水）から、「ドムドムハンバーガー」との初コラボした「2026年コメダの福袋」を、全国の店舗で予約受付開始した。
【写真】どむぞうくんのBIGぬいぐるみが当たる！ “コメ宝くじ”も付属
■「コメダ珈琲店」のソファー柄生地を使用
今回登場するのは、象のキャラクター“どむぞうくん”が人気の「ドムドムハンバーガー」とコラボした、ここでしか手に入らないオリジナルアイテムが入ったお得で楽しい福袋2種。
「寿」は、「コメダ珈琲店」のソファー柄生地を使用した「横長バッグ」に、「どむぞうくんキーホルダー」や、コメダのくつろぎナビゲーター“コメダンディ”とどむぞうくんが一緒に描かれたイラスト入りの「プレート」、「コメダ特製小倉あん」が封入される。
一方「慶」は、ソファー柄生地使用の「スクエアバッグ」に、「ステンレスタンブラー」、「コどら」、「しっとりクッキー」、「コーヒーに合うバウム」を詰め合わせ。
いずれの福袋にも、ドリップコーヒーとコーヒーチケットがセットされるほか、種類の異なる「コメ宝くじ付き新春スナックチケット」も付属。コメ宝くじはチケットの表紙に記載された6ケタの通し番号で抽選を行い、合計2000名に「どむぞうくんBIGぬいぐるみ」など豪華景品が当たる。
なお、販売期間は2026年1月1日（木・祝）〜2026年1月6日（火）を予定。数量限定につき、なくなり次第販売を終了するそうだ。
