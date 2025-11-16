¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Èà¶»Ç®¥Ï¥°á¡Ö²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÞ¤¬¡Ä¡×Ê¿¸¶°½¹á¡¢Ë´¤Éã¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Ö¤ªÉãÍÍ¤¬¶õ¤«¤éÉñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¡×
5ºÐ¤Îº¢¤«¤éÄ°¤Â³¤±¤Æ36Ç¯
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¿¸¶°½¹á¤¬¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤È¤Îà¶»Ç®¥Ï¥°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿¸¶¤ÎÉã¡¦¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¡£¶ÌÃÖ¤Î¥Ð¥ó¥É¡Ö°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤ëÌÁÍ§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¸¶¤Ï5ºÐ¤Î»þ¡¢Éã¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¶ÌÃÖ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶ÌÃÖ¤Ï2¿Í¤¬¿Æ»Ò¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¡Ö°½¹á¤Á¤ã¤ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¡£²¶¤ÎÁ´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¢Ê¿¸¶¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÉã¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ê¿¸¶¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀ¸¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äCD¤ÇÄ°¤Â³¤±¤Æ¤Ï¤ä36Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÂç¹¥¤¤Ê²»³Ú²È¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¡Ö»ä¤ÈÊì¤ò¥®¥å¥Ã¤È¥Ï¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØÊ¿¸¶¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Ù¹ÀÆó¤µ¤ó¤¬Òì¤¤¤¿¡£²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÞ¤¬°î¤ì½Ð¤¿¡£Éã¤â¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¿á¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¡¢º£Æü¡¢Éã¤â¿á¤¤¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Î¤Î¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎMr.PERFECT¡£¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¡£¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡¢²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Öµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡£Í¥¤·¤¤¤ªÉãÍÍ¤È¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¡£ÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡£ËÜÅö¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤ÎÃæ¤Ë¤ªÉãÍÍ¤¬¶õ¤«¤éÉñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤³¤È¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤òËÜÅö¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¤ÈÎÞ½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤È¡¢´¶Æ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£