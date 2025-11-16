モテなさすぎて女性コンプレックスを抱える25歳の男性が、人気イケメンクリエイターのプロデュースによって大変身。視聴者から「変わりすぎ」「ガチでイケメン」「モデルいける」など大きな反響が寄せられた。

【映像】非モテ25歳男性のビフォーアフター

「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #3』（ABEMA）が、11月13日に放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

合宿5日目は、これまでのトレーニングやミッションへの挑戦とは異なり、ルックスから改善を図る男磨きを実施。ゲストコーチとして、メンズ美容や男磨きに関する情報を発信している人気YouTubeチャンネル「リョータのイケメン製作所」のリョータが登場した。

女性コンプレックスを抱える25歳無職・チキンスティック田中の改善ポイントは、ボサボサの髪と眉毛を整えてキレイめにすること。リョータは最初こそ厳しい言葉をかけたものの、「顔のパーツはいいものを持ってて、もったいない。スパイキーショート系がめちゃくちゃ似合いそう」とイメージを提案。ヘアメイクの女性も、「菅田将暉さんみたいな」と今をときめく俳優の名前をあげるほどだ。

さらに、勝負服の全身コーディネートもしてもらい、大変貌を遂げた田中。お披露目会に“新しい姿”で登場すると、ジョージは「カッコよ！モデルかと思った」と思わず笑い出してしまうほどで、リョータも「彼はスタイルがもう申し分ない。素材を生かした感じで、前髪もあげて」と変化を加えたポイントを説明した。

また、視聴者からも続々とコメントが寄せられ、「チキスティいいじゃん」「めっちゃいい」「やば！」「別人」「かっこよ！」「さわやか」「ガチでイケメン」「変わりすぎ」「ポテンシャルの高さ」「リーチえぐい」「モデルいけるね」「こういうモデルいる」といった声が相次いだ。（ABEMA『男磨きハウス』より）