今回は、食い尽くし系夫に悩む妻が夫に反撃したエピソードを紹介します。

夫の上司に相談し…

「ある日子供の保育園の遠足があり、早起きしお弁当を作っていました。そしてあとはおかずを弁当箱に詰めるだけ、というところで夫が、私が作ったお弁当のおかずを全部食べてしまったことに気付き、かなり焦りました。夫は最近単身赴任から帰ってきたばかりですが、単身赴任中いわゆる食い尽くし系夫になってしまい、正直かなり困っています。

そこで私は夫の会社の上司に、『夫を遠方に異動させてもらえないか』と相談。もちろん異動させたい本当の理由なんて、上司に言っていません。夫と離婚するつもりはないけど、息子が大きくなるまで夫と一緒に暮らすのは無理です」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2024年10月）

▽ この女性の夫はかなりの大食いで、冷蔵庫をすぐに空にしてしまったり、息子やこの女性のご飯まで食べてしまうのだとか。確かに一緒に暮らすのは大変そうですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。