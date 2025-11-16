信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、ソシオネクス、板硝子
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※11月7日信用買い残の10月31日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1609銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 55,623 167,667 38.92
２．<6526> ソシオネクス 5,678 9,061 11.43
３．<5202> 板硝子 3,827 10,856 43.30
４．<8136> サンリオ 3,716 11,156 44.17
５．<4689> ラインヤフー 3,380 20,707 26.28
６．<7011> 三菱重 3,171 18,881 5.64
７．<7013> ＩＨＩ 2,869 20,940 5.98
８．<9984> ＳＢＧ 2,300 8,299 3.02
９．<3656> ＫＬａｂ 2,249 16,803 2.75
10．<5401> 日本製鉄 1,885 30,598 15.17
11．<6740> Ｊディスプレ 1,815 21,411 1.56
12．<4005> 住友化 1,564 10,553 14.44
13．<6857> アドテスト 1,543 4,870 1.73
14．<5016> ＪＸ金属 1,462 20,237 19.91
15．<5803> フジクラ 1,454 4,516 3.07
16．<2802> 味の素 1,261 1,762 5.98
17．<9424> 日本通信 1,045 12,604 36.35
18．<4568> 第一三共 1,005 3,555 40.36
19．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 933 5,437 6.09
20．<6594> ニデック 889 17,390 11.88
21．<6963> ローム 849 2,048 7.27
22．<4676> フジＨＤ 812 2,857 3.64
23．<7211> 三菱自 754 8,310 10.05
24．<6902> デンソー 733 2,599 9.05
25．<9434> ＳＢ 728 44,346 60.56
26．<8306> 三菱ＵＦＪ 697 35,944 13.00
27．<8411> みずほＦＧ 670 6,275 5.14
28．<7936> アシックス 669 2,382 6.93
29．<6758> ソニーＧ 619 3,563 12.95
30．<7267> ホンダ 599 11,115 17.61
31．<6305> 日立建機 560 821 9.18
32．<5830> いよぎんＨＤ 555 1,987 15.26
33．<4680> ラウンドワン 555 3,530 15.20
34．<4902> コニカミノル 521 1,686 5.83
35．<4180> Ａｐｐｉｅｒ 494 2,627 1094.96
36．<5801> 古河電 488 2,210 5.56
37．<6501> 日立 458 4,920 7.34
38．<9509> 北海電 444 6,628 5.28
39．<3962> チェンジＨＤ 434 2,895 9.08
40．<8600> トモニＨＤ 412 1,621 21.59
41．<4917> マンダム 403 1,782 90.47
42．<9101> 郵船 395 2,688 4.57
43．<7956> ピジョン 394 852 20.02
44．<9021> ＪＲ西日本 391 2,571 72.45
45．<6976> 太陽誘電 385 1,211 3.11
46．<6240> ヤマシン―Ｆ 375 984 4.45
47．<3632> グリーＨＤ 369 2,260 13.65
48．<4901> 富士フイルム 359 1,872 35.94
49．<4565> ネクセラ 354 5,010 32.24
50．<3401> 帝人 326 1,969 11.93
株探ニュース