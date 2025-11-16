　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※11月7日信用買い残の10月31日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1609銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　55,623　　167,667　　 38.92
２．<6526> ソシオネクス 　　　5,678　　　9,061　　 11.43
３．<5202> 板硝子 　　　　　　3,827　　 10,856　　 43.30
４．<8136> サンリオ 　　　　　3,716　　 11,156　　 44.17
５．<4689> ラインヤフー 　　　3,380　　 20,707　　 26.28
６．<7011> 三菱重 　　　　　　3,171　　 18,881　　　5.64
７．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　2,869　　 20,940　　　5.98
８．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　2,300　　　8,299　　　3.02
９．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　2,249　　 16,803　　　2.75
10．<5401> 日本製鉄 　　　　　1,885　　 30,598　　 15.17
11．<6740> Ｊディスプレ 　　　1,815　　 21,411　　　1.56
12．<4005> 住友化 　　　　　　1,564　　 10,553　　 14.44
13．<6857> アドテスト 　　　　1,543　　　4,870　　　1.73
14．<5016> ＪＸ金属 　　　　　1,462　　 20,237　　 19.91
15．<5803> フジクラ 　　　　　1,454　　　4,516　　　3.07
16．<2802> 味の素 　　　　　　1,261　　　1,762　　　5.98
17．<9424> 日本通信 　　　　　1,045　　 12,604　　 36.35
18．<4568> 第一三共 　　　　　1,005　　　3,555　　 40.36
19．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　933　　　5,437　　　6.09
20．<6594> ニデック 　　　　　　889　　 17,390　　 11.88
21．<6963> ローム 　　　　　　　849　　　2,048　　　7.27
22．<4676> フジＨＤ 　　　　　　812　　　2,857　　　3.64
23．<7211> 三菱自 　　　　　　　754　　　8,310　　 10.05
24．<6902> デンソー 　　　　　　733　　　2,599　　　9.05
25．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　728　　 44,346　　 60.56
26．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　　697　　 35,944　　 13.00
27．<8411> みずほＦＧ 　　　　　670　　　6,275　　　5.14
28．<7936> アシックス 　　　　　669　　　2,382　　　6.93
29．<6758> ソニーＧ 　　　　　　619　　　3,563　　 12.95
30．<7267> ホンダ 　　　　　　　599　　 11,115　　 17.61
31．<6305> 日立建機 　　　　　　560　　　　821　　　9.18
32．<5830> いよぎんＨＤ 　　　　555　　　1,987　　 15.26
33．<4680> ラウンドワン 　　　　555　　　3,530　　 15.20
34．<4902> コニカミノル 　　　　521　　　1,686　　　5.83
35．<4180> Ａｐｐｉｅｒ 　　　　494　　　2,627　 1094.96
36．<5801> 古河電 　　　　　　　488　　　2,210　　　5.56
37．<6501> 日立 　　　　　　　　458　　　4,920　　　7.34
38．<9509> 北海電 　　　　　　　444　　　6,628　　　5.28
39．<3962> チェンジＨＤ 　　　　434　　　2,895　　　9.08
40．<8600> トモニＨＤ 　　　　　412　　　1,621　　 21.59
41．<4917> マンダム 　　　　　　403　　　1,782　　 90.47
42．<9101> 郵船 　　　　　　　　395　　　2,688　　　4.57
43．<7956> ピジョン 　　　　　　394　　　　852　　 20.02
44．<9021> ＪＲ西日本 　　　　　391　　　2,571　　 72.45
45．<6976> 太陽誘電 　　　　　　385　　　1,211　　　3.11
46．<6240> ヤマシン―Ｆ 　　　　375　　　　984　　　4.45
47．<3632> グリーＨＤ 　　　　　369　　　2,260　　 13.65
48．<4901> 富士フイルム 　　　　359　　　1,872　　 35.94
49．<4565> ネクセラ 　　　　　　354　　　5,010　　 32.24
50．<3401> 帝人 　　　　　　　　326　　　1,969　　 11.93

