　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※11月7日信用売り残の10月31日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1609銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 　　　3,229　　 13,746　　　1.56
２．<2267> ヤクルト 　　　　　1,116　　　1,249　　　1.97
３．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　1,052　　　8,423　　　9.50
４．<8095> アステナＨＤ 　　　　618　　　1,080　　　0.54
５．<6098> リクルート 　　　　　373　　　　544　　　2.80
６．<3197> すかいらーく 　　　　288　　　　961　　　0.80
７．<8179> ロイヤルＨＤ 　　　　288　　　　524　　　0.20
８．<2678> アスクル 　　　　　　278　　　　996　　　0.42
９．<4689> ラインヤフー 　　　　202　　　　787　　 26.28
10．<4480> メドレー 　　　　　　201　　　　346　　　2.83
11．<4053> サンアスタ 　　　　　194　　　　632　　　2.56
12．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　187　　　6,109　　　2.75
13．<2734> サーラ 　　　　　　　174　　　　266　　　0.16
14．<4503> アステラス 　　　　　167　　　　733　　　3.02
15．<4826> ＣＩＪ 　　　　　　　157　　　　169　　　2.08
16．<7925> 前沢化成 　　　　　　138　　　　313　　　0.18
17．<8616> 東海東京 　　　　　　137　　　　310　　　1.89
18．<8601> 大和 　　　　　　　　122　　　　415　　　3.30
19．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　118　　　1,064　　　1.05
20．<2914> ＪＴ 　　　　　　　　118　　　　565　　　3.50
21．<4765> ＳＢＩＧＡＭ 　　　　111　　　　852　　　0.65
22．<4062> イビデン 　　　　　　109　　　　634　　　1.55
23．<7962> キングジム 　　　　　107　　　　203　　　0.16
24．<8628> 松井 　　　　　　　　107　　　1,205　　　0.83
25．<6841> 横河電 　　　　　　　105　　　　202　　　0.23
26．<4902> コニカミノル 　　　　104　　　　289　　　5.83
27．<8111> ゴルドウイン　　　　　97　　　　152　　　3.24
28．<2211> 不二家 　　　 　　　　96　　　　465　　　0.16
29．<4848> フルキャスト　　　　　95　　　　245　　　0.85
30．<8515> アイフル 　　 　　　　88　　　　693　　　9.60
31．<6471> 日精工 　　　 　　　　87　　　　284　　　4.21
32．<3091> ブロンコＢ 　 　　　　86　　　　179　　　0.23
33．<2492> インフォＭＴ　　　　　86　　　　278　　 14.00
34．<7974> 任天堂 　　　 　　　　85　　　　473　　　5.64
35．<9433> ＫＤＤＩ 　　 　　　　81　　　　329　　　5.75
36．<285A> キオクシア 　 　　　　80　　　1,548　　　3.66
37．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　　78　　　　732　　 60.56
38．<5408> 中山鋼 　　　 　　　　77　　　　108　　　7.97
39．<7388> ＦＰパートナ　　　　　77　　　　267　　　1.03
40．<2801> キッコマン 　 　　　　76　　　　184　　 11.14
41．<2282> 日ハム 　　　 　　　　75　　　　306　　　0.17
42．<7267> ホンダ 　　　 　　　　73　　　　631　　 17.61
43．<8002> 丸紅 　　　　 　　　　70　　　　409　　　3.14
44．<9504> 中国電 　　　 　　　　69　　　　166　　 17.10
45．<2884> ヨシムラＨＤ　　　　　68　　　　254　　　5.00
46．<8923> トーセイ 　　 　　　　66　　　　131　　　1.33
47．<9332> ＮＩＳＳＯ 　 　　　　66　　　　291　　　1.55
48．<3962> チェンジＨＤ　　　　　65　　　　318　　　9.08
49．<9684> スクエニＨＤ　　　　　65　　　　596　　　0.67
50．<9507> 四国電 　　　 　　　　61　　　　161　　　1.95

株探ニュース