信用残ランキング【売り残増加】 Ｊディスプレ、ヤクルト、東電ＨＤ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※11月7日信用売り残の10月31日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1609銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 3,229 13,746 1.56
２．<2267> ヤクルト 1,116 1,249 1.97
３．<9501> 東電ＨＤ 1,052 8,423 9.50
４．<8095> アステナＨＤ 618 1,080 0.54
５．<6098> リクルート 373 544 2.80
６．<3197> すかいらーく 288 961 0.80
７．<8179> ロイヤルＨＤ 288 524 0.20
８．<2678> アスクル 278 996 0.42
９．<4689> ラインヤフー 202 787 26.28
10．<4480> メドレー 201 346 2.83
11．<4053> サンアスタ 194 632 2.56
12．<3656> ＫＬａｂ 187 6,109 2.75
13．<2734> サーラ 174 266 0.16
14．<4503> アステラス 167 733 3.02
15．<4826> ＣＩＪ 157 169 2.08
16．<7925> 前沢化成 138 313 0.18
17．<8616> 東海東京 137 310 1.89
18．<8601> 大和 122 415 3.30
19．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 118 1,064 1.05
20．<2914> ＪＴ 118 565 3.50
21．<4765> ＳＢＩＧＡＭ 111 852 0.65
22．<4062> イビデン 109 634 1.55
23．<7962> キングジム 107 203 0.16
24．<8628> 松井 107 1,205 0.83
25．<6841> 横河電 105 202 0.23
26．<4902> コニカミノル 104 289 5.83
27．<8111> ゴルドウイン 97 152 3.24
28．<2211> 不二家 96 465 0.16
29．<4848> フルキャスト 95 245 0.85
30．<8515> アイフル 88 693 9.60
31．<6471> 日精工 87 284 4.21
32．<3091> ブロンコＢ 86 179 0.23
33．<2492> インフォＭＴ 86 278 14.00
34．<7974> 任天堂 85 473 5.64
35．<9433> ＫＤＤＩ 81 329 5.75
36．<285A> キオクシア 80 1,548 3.66
37．<9434> ＳＢ 78 732 60.56
38．<5408> 中山鋼 77 108 7.97
39．<7388> ＦＰパートナ 77 267 1.03
40．<2801> キッコマン 76 184 11.14
41．<2282> 日ハム 75 306 0.17
42．<7267> ホンダ 73 631 17.61
43．<8002> 丸紅 70 409 3.14
44．<9504> 中国電 69 166 17.10
45．<2884> ヨシムラＨＤ 68 254 5.00
46．<8923> トーセイ 66 131 1.33
47．<9332> ＮＩＳＳＯ 66 291 1.55
48．<3962> チェンジＨＤ 65 318 9.08
49．<9684> スクエニＨＤ 65 596 0.67
50．<9507> 四国電 61 161 1.95
株探ニュース